Hokeyde Belçika'ya mağlup olduk

Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda Türkiye, Belçika'ya 9-2 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hokeyde Belçika'ya mağlup olduk
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21 Nisan 2023 23:36
Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda dördüncü maçına çıkan Türkiye, Belçika'ya 9-2 yenildi.

Organizasyonun B Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda, Belçika, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika yer alıyor.

Türkiye, Zeytinburnu Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü maçında Belçika ile karşılaştı. Milli takım bu maçı, 9-2 kaybetti.

Tek galibiyetini, ikinci maçında Meksika'ya karşı 5-0'la elde eden Türkiye, gruptaki son maçını 23 Nisan Pazar günü Yeni Zelenda ile yapacak.

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