Haber Tarihi: 10 Ekim 2024 16:15 - Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024 16:15

Han Kang kimdir? Han Kang kitapları

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. İsveç Akademisi, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini duyurdu. Yazarın dünya çapında en çok ses getiren, bir kadının et yemeyi bırakma kararıyla ve yıkıcı sonuçlarıyla ilgilenen romanı olan Vejetaryen, Man Booker Uluslararası Ödülü'ne layık görülmüştü.

Han Kang kimdir? Han Kang kitapları
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2024 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı için" Güney Koreli yazar Han Kang'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün "Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düz yazısı" nedeniyle Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini duyurdu.

HANG KANG KİMDİR?

27 Kasım 1970 doğumlu Güney Koreli yazar, Suyuri'de büyüdükten sonra Kore'nin en iyi üniversitelerinden biri olarak bilinen Yonsei Üniversitesi'nde Kore dili ve edebiyatı bölümünü bitirdi. 1993 yılında Edebiyat ve Toplum (mungakgwa sahoe) dergisinde yayınladığı beş şiir ile edebi çıkışını şair olarak yaptı. Bir sonraki yıl Red Anchor isimli kitabı ile Shinmun Edebiyat Yarışması'nı kazanarak romancılık hayatına başladı.

1999 yılında "Baby Buddha" romanı ile Kültür Bakanlığı 2000 Bugünün Genç Sanatçı Ödülü,

2005 yılında "Mongol Spot" ile YiSang Edebiyat Ödülü,

2010 yılında Rüzgâr ile Dongri Edebiyat Ödülü,

2014 yılında İnsan Kardeşlerile Manhae Edebiyat Ödülü,

2016 yılında Vejetaryen ile Man Booker Uluslararası Ödülü,

2017 yılında Atti umani (Human Acts) İtalya'da Malaparte Ödülü kazanmıştır.
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