Gaziantep deprem mi oldu? 7 Şubat 2023 Son dakika Gaziantep deprem kaç şiddetinde oldu? Gaziantep deprem kaç kişi öldü, yaralı sayısı ne kadar?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.





7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.





Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.





Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



7 Şubat Salı saat 12:00 itibariyle depremden etkilenen illerdeki vefat ve yaralı sayısı;



7 Şubat Salı saat 12:00 itibariyle depremden etkilenen illerdeki vefat ve yaralı sayısı;



-Kahramanmaraş 530 vefat, 2900 yaralı

-Hatay 872 vefat, 2666 yaralı

-Osmaniye 293 vefat, 1315 yaralı

-Adıyaman 720 vefat, 400 yaralı

-Diyarbakır 92 vefat, 770 yaralı

-Şanlıurfa 95 vefat, 1791 yaralı

-Gaziantep 481 vefat, 3890 yaralı

-Adana 146 vefat, 2611 yaralı

-Malatya 166 vefat, 3298 yaralı

-Elazığ 2 vefat, 376 yaralı







DÖRDÜNCÜ SEVİYEDE ALARM VERİLDİ





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz." açıklamasını yaptı.





AFAD: ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNULDU





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC (Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi) üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulduğunu açıkladı.





32 ARTÇI, EN BÜYÜĞÜ 6,6





AFAD, depremin ardından en büyüğü Gaziantep Nurdağı'nda 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.





Artçı sarsıntılar nedeniyle binalara girilmemesi istendi.





Depremin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı.





Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.





KAHRAMANMARAŞ VALİSİ: HASAR CİDDİ





Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." açıklamasında bulundu.





MALATYA'DA 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 420 YARALI VAR





Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.





DİYARBAKIR'DA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ





Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kentte ilke belirlemelere göre 6 binanın yıkıldığını, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 79 kişinin de yaralandığını duyurdu.





ŞANLIURFA'DA 18, OSMANİYE'DE 7 CAN KAYBI





Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 77 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.





Ayhan kentte 19 binanın yıkıldığını, yıkılan binalarda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.





Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EKİPLER İVEDİLİKLE SEVK EDİLDİ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir." dedi.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.





AFAD'DAN CEP TELEFONLARIYLA İLETİŞİME DAİR UYARI





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), pet çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.





Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.





TAG OTOYOLU KAPATILDI





TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep batı kavşağı arası, deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatıldı. Trafik D-400 yoluna yönlendirildi.





"BÖLGEDE SON YILLARIN EN BÜYÜK DEPREMİ"





Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı. Deprem, Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi.





MSB: NAKLİYE UÇAKLARI GÖREVE HAZIR





Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğunu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığını duyurdu.







Son dakika Gaziantep deprem haberleri. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Gaziantep, Malatya ve Gaziantep'da binalar yıkıldı. İlk bilgilere göre Malatya'da 23, Şanlıurfa'da 18, Diyarbakır'da 6 Gaziantep'de 7 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasını yaptı. Peki, Gaziantep deprem mi oldu? Son dakika Gaziantep deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi/AFAD son depremler listesi 7 Şubat 2023