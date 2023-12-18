Haber Tarihi: 18 Aralık 2023 15:32 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 15:45

Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nden katıldığı için turun ilk ayağı İstanbul'da oynanacak. Peki Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta?
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda eşleşmeler İsviçre'de çekilen kuranın ardından belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan ile Çekya ekibi Sparta Prag eşleşti.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024'te Rams Park'ta oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

Feyenoord - Roma
Milan - Rennes
Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
Galatasaray - Sparta Prag
Shakhtar - Marsilya

İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Maçların ilk ayağı, Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımların sahasında oynanacak.

İki ayaklı mücadeleler sonunda kazanan takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16'da devam edecek. Kaybeden takım ise Avrupa macerasına veda edecek.

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