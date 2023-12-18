Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda eşleşmeler İsviçre'de çekilen kuranın ardından belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan ile Çekya ekibi Sparta Prag eşleşti.



GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024'te Rams Park'ta oynanacak.



UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ



Feyenoord - Roma

Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting

Benfica - Toulouse

Braga - Karabağ

Galatasaray - Sparta Prag

Shakhtar - Marsilya



İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.



Maçların ilk ayağı, Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımların sahasında oynanacak.



İki ayaklı mücadeleler sonunda kazanan takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16'da devam edecek. Kaybeden takım ise Avrupa macerasına veda edecek.





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