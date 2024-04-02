Haber Tarihi: 02 Nisan 2024 18:07 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 18:07

Galatasaray Hatayspor canlı izle (beİN Sports izle) | Galatasaray - Hatayspor maçı şifresiz canlı izle

Galatasaray Hatayspor şifresiz beIN Sports linki | Galatasaray Hatayspor maçı kaçak olarak Taraftarium24, Selçuk Sports, İnatspor, Netspor'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Galatasaray Hatayspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Hatayspor maçı canlı izleme detayları...

Galatasaray Hatayspor canlı izle (beİN Sports izle) | Galatasaray - Hatayspor maçı şifresiz canlı izle
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Galatasaray - Hatayspor maçı... Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'la Volkan Demirel'in takımı Hatayspor, Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşacak. Bir tarafta 81 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, diğer tarafta 33 puanla Süper Lig'in 15. sırasında yer alan Hatayspor... Kritik maçta iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Zorlu maç, beIN Sports'tan naklen yayınlanırken dev karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden 'beIN Sports Galatasaray - Hatayspor canlı izle, beIN Sports Galatasaray - Hatayspor şifresiz' araması yapıyor. Galatasaray - Hatayspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde... 

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI CANLI, TIKLA





GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR hakemi olarak da Serkan Tokat görev yapacak.

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Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray XI: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi.



Hatayspor XI: Erce, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Rivas, Rui Pedro, Dele-Bashiru, Doğukan Sinik, Strandberg.

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