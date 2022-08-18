Galatasaray'dan El Shaarawy sürprizi

Galatasaray'da kanat bölgesini takviye etmek için arayışlar sürerken gündeme yeni bir isim daha girdi. Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy'nin adı Sarı-Kırmızılılar ile anılıyor.Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan ve takımdan ayrılma kararı alan İtalyan yıldızın menajeri olan ağabeyi tarafından Galatasaray'a önerildiği belirlendi. Sarı-Kırmızılı yönetimin konuyu Okan Buruk'a ilettiği ve teknik heyetin vereceği kararın ardından transferin şekilleneceği öğrenildi. Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Stephan El Shaarawy önemli bir kariyere sahip.29 kez İtalyan Milli Takımı'nın formasını giyip 6 gol atan Mısır asıllı İtalyan futbolcu Genoa'da adını duyurdu. 2011 yılında 20 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olan El Shaarawy ardından Monaco ve Roma'da forma giydikten sonra 2019'da 16 milyon Euro'ya Çin kulübü SH Shenhua'ya gitti. Ancak Çin'de mutlu olamayan 29 yaşındaki yıldız geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak yeniden Roma'ya transfer oldu.Hücumun her bölgesinde göre yapabilen El Shaarawy geçtiğimiz sezon 36 maçta oynarken 7 gol atmayı başardı. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un vereceği son karardan sonra Stephan El Shaarawy ile ilgili gerekli adımları atacak.