Fred Galatasaray maçında oynayacak mı? Fred, Süper Kupa maçında oynayacak mı?

PFDK, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'e 3 maç men cezası verdi.



Fred, Süper Kupa maçında oynayacak mı?



TFF kurallarına göre cezası 4 maçtan az olan futbolcuların cezaları sadece cezanın alındığı kategoride geçerli oluyor. Bu Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa Finali'nde forma giyebilecekleri anlamı geliyor.



PFDK, daha önce Beşiktaş - Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfür eden Caner Erkin'e 6 maç ceza vermişti.



Aynı PFDK, küfürlü bir tweeti retweet ettiği için Galatasaray'ın futbolcusu Felipe Melo'ya iki maç men cezası verdi. Rakip takım başkanına yönelik hakareti nedeniyle 2 maç ceza alan Melo'ya verilen bu ceza, Türkiye futbol tarihinde bir ilk olmuştu.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: