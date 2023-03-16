Haber Tarihi: 16 Mart 2023 10:45 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 10:45

Fenerbahçe - Sevilla hangi kanalda? Şifresiz FB Sevilla maçı canlı izle

Fenerbahçe - Sevilla hangi kanalda? Şifresiz FB Sevilla maçı canlı izle... Fenerabahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 2-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında Sevilla'yı ağırlayacak. Jesus'un öğrencileri, Kadıköy'de oynanacak. Kritik maç öncesi "Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtları merak konusu. Fenerbahçe Sevilla muhtemel 11'ler ve maçla ilgili detaylar haberimizde.

Fenerbahçe - Sevilla hangi kanalda? Şifresiz FB Sevilla maçı canlı izle
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Sevilla'yı ağırlayacak. Son 16 turunda oynanan ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, bu akşam rövanş maçında Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Sevilla rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Fenerbahçe nasıl tur atlar? 
FENERBAHÇE-SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Sevilla maçı Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.
Fenerbahçe-Sevilla maçı EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider bitirdi.

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla ise Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla'ya deplasmanda ilk maçta 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarınki rövanş maçında taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor.

2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için İspanyol ekibi Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

Deplasman golü uygulamasının kaldırılması nedeniyle sarı lacivertli ekibimiz, rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.


FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde ise şans verilmesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivert formayı giyecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Altay; Osayi, Samet, Szalai, Ferdi Kadıoğlu; Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi; King, Valencia

AVRUPA KUPALARINDA 254. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 253 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 136. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 136. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 135 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 171 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 81 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 80 gol yedi.
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