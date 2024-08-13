Fenerbahçe Lille elenirse ne olur?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını sahasında ağırlayacak. Turun deplasmandaki ilk maçını 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de tur şansı arayacak.



OLASI SENARYOLAR



Fenerbahçeli taraftarlar, kritik karşılaşama öncesinde Fenerbahçe'nin elenmesi veya Lille'i turnuva dışına itmesi durumunda yaşanacak senaryolara odaklandı. Peki sarı lacivertli ekip, Lille'e elenmesi durumunda Avrupa'da nasıl bir yol haritası izleyecek?



Fenerbahçe'nin rövanş maçını 2 veya daha fazla gol farkıyla kazanması durumunda tur atlayan taraf olacak.



Tek gollü farkla galip gelinmesi durumunda maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda maç penaltılara gidecek. Penaltı atışlarında üstünlüğü sağlayan ekip, adını bir üst tura yazdıracak.



Maçın berabere bitmesi veya kaybedilmesi halinde Fenerbahçe, turu geçemeyecek.



FENERBAHÇE'NİN TURU GEÇMESİ DURUMUNDA MUHTEMEL RAKİPLERİ



Fenerbahçe turu geçerse, play-off turunda Slavia Prag ile Union SG arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşılaşacak.



FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLACAK?



Fenerbahçe, Lille'e elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında devam edecek.



FENERBAHÇE-LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe ile Lille arasında oynanacak olan karlılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, EXXEN'de canlı yayınlanacak. Maçta, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.







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