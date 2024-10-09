Elektroşok cihazı taşımak ve kullanmak yasal mı?

Son günlerde artan güvenlik kaygıları, bireyleri kişisel savunma araçlarına yönlendirirken, özellikle kadınların bu konuda daha fazla araştırma yaptığı dikkat çekti.

Türkiye'de biber gazı ve elektroşok cihazı gibi savunma araçlarının taşınıp taşınamayacağı, kullanımının yasal olup olmadığı merak edilen başlıca konular arasında.

İkbal ve Ayşenur'un öldürülmesiyle sonuçlanan korkunç olayın ardından bu sorular Google arama trendlerinde de ciddi bir artış gösterdi.

Türkiye'de elektroşok cihazları, 6136 Sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen ateşli silahlar ve kesici aletler kategorisine dahil edilmemektedir.

Elektroşok cihazlarının taşınması bu açıdan yasaldır; ancak cihazın nasıl kullanıldığına dair bazı önemli kısıtlamalar ve kriterler bulunur.

Cihazın kullanımı sırasında saldırganı kasten yaralama amacı taşımaması veya kötü niyetli bir davranışla uygulanmaması gerekmektedir. Yani elektroşok cihazı için savunma amaçlı kullanımın dışında yapılan her kullanım suç teşkil edebilir.

Yasal olarak elektroşok cihazları ateşli silahlar veya delici/kesici aletler sınıfına girmediğinden, bu cihazların taşınması belirli bir ruhsat gerektirmez.

Elektroşok cihazları saldırı esnasında, saldırganın vücudunun birçok bölgesine uygulanabilmektedir.

Elektroşok cihazının kullanılacağı en etkili bölgeler arasında göğüs altı, omuzların üst kısmı ve kalça kas grubu yer alıyor. Bu bölgelere uygulandığında saldırgan üzerinde daha hızlı ve yoğun bir etki bırakabilir.

Bunların yanı sıra elektroşok cihazının uygulama süresine dikkat edilmelidir. Uzun süreli kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği için yalnızca savunma amacı ile kullanılması ve dikkat edilmesi önemle belirtiliyor.

Talep ve merakın artması ile beraber aynı zamanda elektroşok cihazı ve biber gazı fiyatları için ciddi bir artış gözlemlendi.

Birçok kişi kişisel savunma amacı ile edinmek istedikleri biber gazı ve elektroşok cihazıları için fiyat araştırması yapmaya devam ederken görülen ani zamlı fiyatlar dikkat çekti.