Eksun Gıda halka arz kaç lot verir? Eksun Gıda halka arz fiyatı ne kadar?

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sinangil markalı ürünleri bünyesinde barındıran ve glütensiz ürünler dahil 200'ü aşkın un çeşidine sahip Eksun Gıda'nın halka arzına onay verdi.Eksim Yatırım Holding AŞ'ye ait olan Eksun Gıda'nın halka arzı için 15-16-17 Mart'ta Yapı Kredi Yatırım liderliğinde yapılacak talep toplama 48,90 TL fiyatla gerçekleşecek. Elde edilecek gelirin önemli bir bölümü yenilenebilir enerji santrali yatırımı için kullanılacak. Halka arz süreci ile birlikte tesislerin modernizasyonu için de yatırımlar hızlandırılacak.Nielsen Perakende Araştırma Raporu'na göre 2022 Eylül ayı itibarıyla toplam perakende un pazarında yüzde 9,7 hasılat payına sahip olan Eksun Gıda, zincir marketler hariç tutulduğunda, toplam cirosu ile pazar lideri konumunda ve yıllık 600 bin ton üretim kapasitesine sahip.Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 57'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3'ü ise şirket çalışanlarına ayrıldı.Eksun Gıda, halka arz gelirinin önemli bir bölümünü doğrudan yatırımları için kullanacak. Şirket, elde edeceği kaynağın önemli bir kısmını Tekirdağ ve Konya'da kurulu un üretim tesislerinde elektrik ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 MW'lık yenilenebilir enerji santrali ile un silosu, tesis, makine yatırımları için kullanmayı hedefliyor. Halka arz gelirinin geri kalanı ise finansal borçların ödenmesi için ve işletme sermayesi olarak değerlendirilecek.Eksun Gıda'nın 2022 yılının ilk 9 ayında toplam cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 187 artışla 2,8 milyar TL'nin üzerine çıktığını belirten Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, şirketin finansalları ile ilgili ise "Eksun Gıda'nın net kârı 2022 9. ay itibarıyla 202 milyon TL'ye ulaştı. 2021 yılının ilk 9 ayında yüzde 9,2 olan FAVÖK marjımız ise bu yılın aynı döneminde yüzde 15,5'e yükseldi" diye konuştu.Eksun Gıda hissesi 48,90 TL'den halka arz olacak.Eksun Gıda halka arz tarihi 15-16-17 Mart 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi 3 gün olacak.Eksun Gıda hissesinin sembolü "EKSUN" olacak.Eksun Gıda halka arzının büyüklüğü 980.07 milyon TL olarak açıklandı.Eksun Gıda'nın halka arz açıklık oranı 28,63%'dür. Toplamda 20,04 milyon adet lot dağıtılacaktır.Eksun Gıda şirketindeki çoğunluk payların sahibi 100% ile "Eksim Yatırım Holding" olarak gözükmektedir.