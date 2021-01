Dün Mesut, bugün mesut

Aslında Ankaragücü maçından 18 saat önce Mesut Özil Kadıköy'e inip yer yerinden oynadığında, bu takım Ankaragücü maçına nasıl konsantre olacak diye düşünmedim değil ama Fenerbahçe kolay kazandı.



Ankaragücü'nün bol faullü oynadığı ve hakeminde düdük canlısı bir hakem olması nedeniyle, faul sayısında dünya rekoruna koşan kalitesiz ve zevksiz bir 25 dk. seyrettik.



Zaten maçlarda seyirci olmayınca maçlar iyice yavanlaştı, bunun üzerine bir de her temasta kendini yerden yere atan, oldukça sıkıntı verici futbolcular seyrediyoruz. Olmuyor ve yakışmıyor. TFF'nin bu tarz oyunculara yakında önlem alacağını duydum.



Maça dönelim, Ankaragücü uzaydan birkaç frikik ve korner dışında ilk yarıda Fenerbahçe karşısında etkili olamadı ama Fenerbahçe'nin iyi oynadığını da söyleyemeyiz ki maçtan sonra Erol Bulut, "daha iyi oynayabilirdik" şeklinde konuştu. Aslında Süper Lig'de şampiyon olmak için çok da iyi oynamak gerekmiyor, o da ayrı bir konu.



Caner'in olmadığı maçta, Fenerbahçe özellikle Sangare, Valencia ve Ozanın olduğu sağ kanattan Ankaragücü'nün kapısına vuruyordu.



28 dk'da Fenerbahçe ayni bölgede arka arkaya 4 seri pas yapıp Valencia orta/şut karışımı bir topu Thiam'ın ayağına gönderince Fenerbahçe golü buldu.



Golden sonra Ankaragücü hiç bozulmadı ve ayni hırsla oynamaya devam etti ama golden 6 dk. sonra Ozan'ın kaliteli uzun pasını Thiam'ın çok iyi kontrol edip Samatta'nın önüne bırakması ve Samatta'nın topu durdurmak yerine kaleye doğru ani hamlesi Ankaragücü stoperlerini şaşırttı ve maç 2-0 oldu.



İkinci yarı Ankaragücü farkı kapatmak için daha da riskli oynadı ve Fenerbahçe kontrataklarda çok gol kaçırdı. Maçın 67 dk'sında Valencia baktı ki paslaşarak filan gol olmayacak, bir tane de ben vurayım dedi ve gecenin kötülerinden Ankaragücü kalecisi Friedrich o şutu da çelemeyince Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı.



3 puan dışında Fenerbahçe için bence en olumlu gelişme Samatta'nın form tutması. Attığı olağanüstü gol dışında, bir kafa vuruşunu da son anda Ankaragücü defansı kale çizgisinden çıkardı. Tisserand, Thiam ve Ozan'da çok iyi oynadılar. Gustavo Reis'i yazmaya gerek varmı bilmiyorum, adam makine gibi, Gustavo için dün gece yine sıradan bir mesai günüydü.



Pelkas ise Fenerbahçe'nin demirbaşı olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Dün akşam biraz fazla gol kaçırdı ama rakip takımı her açıdan çok rahatsız eden bir oyuncu.



Devre arası transferinde Mesut Özil'i alan Fenerbahçe "devre arası transferi" çıtasını epey yükseltti, devre arası Özil geliyorsa bakalım yazın neler olacak!



Macar stoper Szalai'de Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük ilgiyle karşılandı, umarım her ikisi de Fenerbahçe ve Türk futbolu'nun kalitesini üst sıralara taşıyabilirler.