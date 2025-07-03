Haber Tarihi: 03 Temmuz 2025 13:03 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 13:03

Diogo Jota kimdir, neden öldü? Liverpool'un yıldız oyuncusu Diogo Jota'nın hayatı

Diogo Jota, sosyal medyada binlerce futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Premier Lig devi Liverpool'un sevilen yıldızlarından biri olan Diogo Jota'nın hayatını kaybettiği haberi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Genç yaşta futbola veda eden Jota, yalnızca yetenekleriyle değil, karakteri ve profesyonelliğiyle de iz bırakmış bir isimdi. Peki, Diogo Jota kimdir, neden öldü?

Diogo Jota kimdir, neden öldü? Liverpool'un yıldız oyuncusu Diogo Jota'nın hayatı
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Liverpool'un yıldız oyuncusu Diogo Jota'nın neden öldüğü tüm spor camiası tarafından merakla sorgulanıyor. Liverpool'da sayısız başarıya imza atan Diogo Jota'nın kardeşi ile birlikte hayatını kaybettiği açıklandı. Sosyal medya kullanıcıları ise Diogo Jota'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve neden öldüğünü araştırıyor. İşte ayrıntılar...

DİOGO JOTA KİMDİR?

Tam adı Diogo José Teixeira da Silva olan Jota, 4 Aralık 1996 tarihinde Portekiz'in Porto kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Paços de Ferreira altyapısında başladı ve 2014-2015 sezonunda A takıma yükseldi. Henüz 18 yaşındayken profesyonel kariyerine adım atan Jota, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Performansıyla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına giren yetenekli futbolcu, sırasıyla Atlético Madrid, FC Porto (kiralık) ve Wolverhampton Wanderers gibi önemli kulüplerde forma giydi. Özellikle Wolves'taki etkili performansı, 2020 yılında İngiltere devi Liverpool'a transfer olmasının önünü açtı

LİVERPOOL KARİYERİ VE BAŞARILARI

Liverpool formasıyla birçok önemli maça çıkan Diogo Jota, teknik direktör Jürgen Klopp'un vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Hızı, top kontrolü ve bitiriciliğiyle takımına büyük katkı sağlayan Portekizli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve diğer kupalarda önemli goller attı.

Milli takım kariyerinde de başarılı bir grafik çizen Jota, Portekiz Milli Takımı ile 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası gibi turnuvalarda görev aldı.

DİOGO JOTA NEDEN ÖLDÜ?

3 Temmuz 2025 tarihinde İspanya'nın Zamora ilinde geçirdiği trafik kazası sonucu ölmüştür.
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