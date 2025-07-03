Diogo Jota kimdir, neden öldü? Liverpool'un yıldız oyuncusu Diogo Jota'nın hayatı

Liverpool'un yıldız oyuncusu Diogo Jota'nın neden öldüğü tüm spor camiası tarafından merakla sorgulanıyor. Liverpool'da sayısız başarıya imza atan Diogo Jota'nın kardeşi ile birlikte hayatını kaybettiği açıklandı. Sosyal medya kullanıcıları ise Diogo Jota'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve neden öldüğünü araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Tam adı Diogo José Teixeira da Silva olan Jota, 4 Aralık 1996 tarihinde Portekiz'in Porto kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Paços de Ferreira altyapısında başladı ve 2014-2015 sezonunda A takıma yükseldi. Henüz 18 yaşındayken profesyonel kariyerine adım atan Jota, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Performansıyla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına giren yetenekli futbolcu, sırasıyla Atlético Madrid, FC Porto (kiralık) ve Wolverhampton Wanderers gibi önemli kulüplerde forma giydi. Özellikle Wolves'taki etkili performansı, 2020 yılında İngiltere devi Liverpool'a transfer olmasının önünü açtı

Liverpool formasıyla birçok önemli maça çıkan Diogo Jota, teknik direktör Jürgen Klopp'un vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Hızı, top kontrolü ve bitiriciliğiyle takımına büyük katkı sağlayan Portekizli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve diğer kupalarda önemli goller attı.

Milli takım kariyerinde de başarılı bir grafik çizen Jota, Portekiz Milli Takımı ile 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası gibi turnuvalarda görev aldı.

3 Temmuz 2025 tarihinde İspanya'nın Zamora ilinde geçirdiği trafik kazası sonucu ölmüştür.