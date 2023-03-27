Haber Tarihi: 27 Mart 2023 16:39 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 16:39

Deva Partisi Milletvekili aday adayları listesi 2023

Deva Partisi Milletvekili aday adayları listesi 14 Mayıs 2023 seçimleri için belirleniyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, Deva Partisi Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan Deva Partisi aday adayları listesi

Deva Partisi Milletvekili aday adayları listesi 2023
Abone Ol
Deva Partisi Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. Deva Partisi'nde 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. Deva Partisi listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, Deva Partisi Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan Deva Partisi aday adayları listesi

DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI LİSTESİ 2023
 Deva Partisi, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin Deva Partisi'nden milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.
DEVA Parti Nevşehir'den 5 kişi resmi olarak Milletvekili aday adaylık başvurusu yaptı.
1-Hasab Hüseyin Berber

2- Selçuk Altın

3-Fatma Altuntaş

4-Canip Koç

5-Selçuk Yavuz

Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili aday adayları belli oldu!

Çetin Tatlı, Serkan Özçelik, Fatma Özalp Ak, Nazım Çelik, Süleyman Demirtaş, Mehmet Billorer, Nesrin Çoban, Bilal Baykan, Emel Tepecik ve Mehmet Ali Atabay aday adaylığını açıkladı.

DEVA Partisi Eskişehir Milletvekili kesinleşen Aday adayları;

İsmail Haşim Ateş

Yasemin Arıkan Çoruk

Özhan Güvenir

Çelik Erimez

Resul Ertürk

Fazıl Yıldırım

Saadet Aydemir

Güncelleniyor...
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Bodrumspor'dan Fatih Terim iddialarına cevap Spor Toto 1. Lig Bodrumspor'dan Fatih Terim iddialarına cevap
Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaldı mı? Gündem Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaldı mı?
Mert Günok: 'Pes etmek lügatımda yok!' Milli Takım Mert Günok: "Pes etmek lügatımda yok!"
Deva Partisi Milletvekili aday adayları listesi 2023 Gündem Deva Partisi Milletvekili aday adayları listesi 2023
Stefan Kuntz'tan flaş Abdülkerim açıklaması Milli Takım Stefan Kuntz'tan flaş Abdülkerim açıklaması
Trabzonspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı Trabzonspor Trabzonspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı
HDP Milletvekili aday adayları listesi 2023 | HDP aday listesi Gündem HDP Milletvekili aday adayları listesi 2023 | HDP aday listesi
Chelsea, geçen sezon 121,3 milyon sterlin zarar etti Chelsea Chelsea, geçen sezon 121,3 milyon sterlin zarar etti
Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile yolları ayırdı Spor Toto 1. Lig Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile yolları ayırdı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Ümraniyespor Başkanı Aksar: "Jorge Jesus büyüklük yaptı, özür diledi"
2
Morgan de Sanctis, Galatasaraylı yıldızı istiyor!
3
Okan Buruk: "2 oyuncumuz sakatlık yaşadı"
4
Galatasaray, Boey'in yerine oyuncu arıyor!
5
Abdülkerim Bardakcı bilmecesi!
6
Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düştüler!
7
Fenerbahçe ile Zenit arasında iş birliği

SON HABERLER

yukarı ok