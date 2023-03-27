Deva Partisi Milletvekili aday adayları listesi 2023

DEVA Parti Nevşehir'den 5 kişi resmi olarak Milletvekili aday adaylık başvurusu yaptı.

1-Hasab Hüseyin Berber



2- Selçuk Altın



3-Fatma Altuntaş



4-Canip Koç



5-Selçuk Yavuz



Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili aday adayları belli oldu!



Çetin Tatlı, Serkan Özçelik, Fatma Özalp Ak, Nazım Çelik, Süleyman Demirtaş, Mehmet Billorer, Nesrin Çoban, Bilal Baykan, Emel Tepecik ve Mehmet Ali Atabay aday adaylığını açıkladı.



DEVA Partisi Eskişehir Milletvekili kesinleşen Aday adayları;



İsmail Haşim Ateş



Yasemin Arıkan Çoruk



Özhan Güvenir



Çelik Erimez



Resul Ertürk



Fazıl Yıldırım



Saadet Aydemir



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1-Hasab Hüseyin Berber2- Selçuk Altın3-Fatma Altuntaş4-Canip Koç5-Selçuk YavuzÇetin Tatlı, Serkan Özçelik, Fatma Özalp Ak, Nazım Çelik, Süleyman Demirtaş, Mehmet Billorer, Nesrin Çoban, Bilal Baykan, Emel Tepecik ve Mehmet Ali Atabay aday adaylığını açıkladı.İsmail Haşim AteşYasemin Arıkan ÇorukÖzhan GüvenirÇelik ErimezResul ErtürkFazıl YıldırımSaadet AydemirGüncelleniyor...

Deva Partisi Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. Deva Partisi'nde 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. Deva Partisi listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, Deva Partisi Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan Deva Partisi aday adayları listesiDeva Partisi, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin Deva Partisi'nden milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.