Depremde kaç kişi kurtarıldı? Enkazdan kaç kişi kurtarıldı? 10 Şubat 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor... İşte enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarında son durum...10 Şubat Cuma saat 07.20 itibarıyla can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 74 bin 242 kişi olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremdeki son durumu il il açıklamış ve "Hatay 1647 vefat, 6200 yaralı, Maraş 1243 vefat 5 bin yaralı, Antep 504 vefat 4809 yaralı, Şanlıurfa 127 vefat, 2551 yaralı, Diyarbakır 120 vefat 854 yaralı, Adana 167 vefat, 3993 yaralı, Adıyaman 896 vefat 400 yaralı, Malatya 201 vefat 4900 yaralı, Osmaniye 502 vefat 2173 yaralı, Kilis 22 vefat 518 yaralı, Elazığ 5 vefat 379 yaralı. Ne yazık ki toplamda 5434 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 bin 777 yaralımız var. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullanmıştı.Doğukan-Furkan: Depremin 83.saatinde Malatya'da Doğukan ve Furkan enkazdan sağ olarak çıkarıldı.Beşir Yıldız: Büyük depremlerin dördüncü gününde umut devam ederken Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından 82 saat sonra 8 yaşındaki Beşir Yıldız sağ olarak çıkarıldı.Depremin 81.saatte Gaziantep İslahiye'de bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı.Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki altı katlı bir binanın enkazından önce bir kadın sonra da yetişkin bir erkek çıkarıldı. Aynı dakikalarda Kahramanmaraş'ta da biri çocuk iki kişi enkaz altından çıkarıldı.Feyzullah- Zeynep Polat: Kahramanmaraş'ta depremin 79.saat 9 yaşındaki Zeynep Polat Burç apartmanından sağ olarak çıkardı. Ardından polis baba (35) Feyzullah Polat 80.saatte sağ olarak çıkarıldı. Daha önce bu apartmandan anne Günnur ve kızları Güneş çıkarıldı. Ancak kızları Güneş'in hayatını kaybettiği biliniyor.Mert Tatar: Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı.Hatice, Mehmet Naim, Melik İğde: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Cengiz Topel Caddesi'ndeki apartmanda depremin 78. saatinde anne Hatice İğde(36) ve çocukları (Mehmet Naim(9), Melik(6) enkazdan sağ olarak çıkarıldı.Yılmaz Çetin: Adıyaman Yenimahalle Umutkent Sitesi'nde 36 yaşındaki Yılmaz Çetin 77 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.Meral Nakır: Malatya'da arama kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, eğitimli köpek 'Köpük''ün tepki vermesinin ardından 6 katlı bir binanın birinci katında olduğu belirlenen Meral Nakır'a (60), 20 saatlik bir çalışma ile ulaşarak depremden 77 saat sonra canlı kurtarmayı başardı.Ersin, Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur: Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişiye 76 saat sonra sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JAK ekibi, 4'üncü Akevler Sokak'ta 7 katlı bir binada görev aldı. Ekibin yoğun çabaları sonucu depremden 76 saat sonra bir kız çocuğu enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti.Ali Onur Alkan: Depremin 74.saatinde Kahramanmaraş'ta Gökhan apartmanında 15 yaşındaki Ali Onur Alkan'a ulaşıldı.Ali, Zelal, Mir Berzan Bağış: Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı. Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı.Hasan Yüce: Hatay Antakya'da ilçeye bağlı Kantara Mahallesi Hakkı Dedebey Sokakta devam eden çalışmaların 72. saatinde enkazdan sağ olarak 79 yaşındaki Hasan Yüce çıkarıldı.Hazal ile annesi Betül Güner: Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde bir blokun enkazından gelen sesleri tespit eden İHH ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Enkazda yapılan çalışma sonucu ilk depremden 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner kurtarıldı.Yazgül Çaçan: Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında yaşam koridoru oluşturularak 72 saat sonra enkazın altından 40 yaşlarındaki Yazgül Çaçan sağ olarak çıkartıldı.İbrahim Ali (50), Ahmet Ali (22) ve Muhammet Ali(15): Elbistan'a giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Kümbet Mahallesi'nde enkaz altında kalan 3 kişilik aileyi sağ olarak kurtardı. Ekipler, İbrahim Ali (50), Ahmet Ali (22) ve Muhammet Ali'yi (15), depremden 72 saat sonra 4 katlı binanın giriş katından 8 saat süren çalışmayla çıkardı.Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.Bekir Yıldırım: Gaziantep'te enkaz altında kalan 75 yaşındaki İslahiye Ziraat Odası Başkanı Bekir Yıldırım için zamanla yarış gerçekleşti. Bekir amca 71.saatte enkazdan kurtarıldı.Ahmet Eren: Enkaz altında geçen 71 saatten sonra bir çocuk daha kurtarıldı. Kurtarılan Ahmet Eren'in ilk sözleri ise "Yarın okulum var benim" oldu. O anları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.Abdullah: Hatay'a bağlı Kırıkhan ilçesinde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İlçede yıkılan 8 katlı bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalar sonucu, depremden 70 saat sonra 20 yaşındaki Abdullah isimli genç sağ olarak kurtarıldı.Leyla Akçam: Kahramanmaraş'a takviye giden HAK Umut Timi de kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, depremden 70 saat sonra, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı Yeşilada Apartmanı enkazında 22 yaşındaki Leyla Akçam'a ulaşarak sağ olarak kurtardı.Ali: Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışması sonrası 69. saatte bir mucize gerçekleşti. Saatler süren çalışmalar sonrası 27 yaşındaki Ali enkazdan sağ olarak çıkarıldı.Helen İltizamoğlu: Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Hatay'da sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında yedi aylık 'Helen İltizamoğlu' isimli bebek 67 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Üç gündür uykusuz enkaz başında bekleyen anneanne arama kurtarma ekiplerine "Kızımı çıkartmadan hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi. Mucize bebeğin annesinin kurtarma işlemleri devam ediyor.Ahmet Kurt: Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 61 yaşındaki Ahmet Kurt, 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı.Doğan Akkök: Antalya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş merkez Bahçelievler Mahallesi Selin Apartmanı'nda yaptığı aramada, depremin üzerinden 64 saat geçmesinin ardından 24 yaşındaki Doğan Akkök'e canlı ulaşıldı.Zeliha Polat: Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 21 yaşındaki Zeliha Polat, bina enkazından 64 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.Nisa: Giresun itfaiye ekipleri öncülüğünde sekiz yaşındaki Nisa 64 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından kurtarılan Nisa, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.Kalkap Değirmenci: Hatay'da ekipler, ildeki 600 Evler mevkisinde ses aldıkları bir enkazda vinç desteğiyle arama çalışması yaptı. Betonları duvar delici aletlerle kesen ekipler, uzun uğraşlar sonucu 88 yaşındaki Kalkap Değirmenci'ye 62 saat sonra ulaştı.Latife Bozan: Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da enkaz altında kalan 55 yaşındaki Latife Bozan ekiplerin çalışması sonrası 61 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hayatta olduğu belirlenen 56 yaşındaki eşi Burhan Bozan'ın da kurtarılmasına çalışılıyor.Doğan Akpınar: Kahramanmaraş'ta Aytemiz Apartmanı'nın enkazından 31 yaşındaki Doğan Akpınar 60. saatte sağ olarak çıkarıldı.Hacer Demirel: Bursa Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ekipleri de Deprem bölgesine giderek Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi'nde enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, ilk depremden 60 saat sonra Hacer Demirel'i (40) yıkılan evinin enkazından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.6 aylık bebek: Hatay'da deprem nedeniyle Ürgenpaşa Mahallesi Asım Sokak'taki çöken binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, annesiyle birlikte enkaz altında kalan 6 aylık bir bebek sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında sağ olan anneyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.7 aylık bebek: Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından 7 aylık bebek sağ çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavi için hastaneye kaldırıldı.Masal bebek ve hamile annesi- Kahramanmaraş: Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki Masal bebek ve hamile annesi, 56 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Annesinin, Masal'ı emzirerek hayatta kalmasını sağladığı belirtildi.Ayşe bebek- Hatay: Hatay'da yıkılan binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri, 4 aylık Ayşe bebeği 58 saat sonra sağ çıkardı. Kolunda kanama olduğu görülen Ayşe bebek, hastaneye kaldırılırken, ailesini arama çalışmaları sürdürülüyor.Zübeyde: İHH arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş Hayrullah Mahallesi'nde enkaz altından 6 yaşındaki Zübeyde'yi canlı olarak çıkardı. Görevlilerle küçük kız arasında geçen diyalog, dinleyenleri gözyaşlarına boğdu.Mehmet Emin Izgin- Kahramanmaraş: Kahramanmaraş'ta 24 yaşındaki Mehmet Emin Izgin, 59. saatte enkazdan sağ çıkarıldı.Selahattin Kaya- Adıyaman: Adıyaman'da 36 yaşındaki Selahattin Kaya, depremden 59 saat sonra enkazdan sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Halil Tıraşçı- Kahramanmaraş: 58 yaşındaki Halil Tıraşçı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın da yer aldığı arama kurtarma ekipleri tarafından 56 saat sonra kurtarıldı.Müslüm Kaya, Serhat Kaya- Şanlıurfa: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi meydan mahallesindeki Kaya Apartmanı da depremde yıkılmıştı. Enkaz altındakilere ulaşmak için çalışan AFAD ve Mardin itfaiye ekipleri depremden 56 saat sonra enkazdan güzel bir haber daha verdi. . 60 yaşındaki Müslüm Kaya ve 27 yaşındaki oğlu Serhat Kaya ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.Gülay Senercioğlu- Adıyaman: Kahramanmaraş depreminin 57.saatinde Gülay Senercioğlu, Adıyaman'da enkazın altından kurtarıldı.Hediye Aslan- Diyarbakır: Diyarbakır'da Hisami Apartmanı'nda Hediye Aslan'dan ses alınması üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Aslan, çalışanlar sonucu depremin 56. saatinde enkazdan çıkarıldı.Selim Alp- Hatay: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremden tam 54 saat sonra Hatay Çekmece Mahallesi 75. Yıl caddesi Kırkıncı Sokakdaki Oflaz Apartmanının enkazında 2 yaşındaki Selim Alp'i sağ olarak kurtardı.Melisa- Kahramanmaraş: Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Eşi ve 2 çocuğunu depremde kaybeden baba ise, kızı Melisa kurtulunca gözyaşlarını tutamadı.Betül- Adıyaman: Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Adıyaman'da, 47. saatte yıkılan bir binanın enkazından Betül isimli bir kız çocuğu çıkarıldı.Abdullah-Malatya: Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından ise 45 saat sonra 5 metrelik yaşam tünel kazılarak 6 yaşındaki Abdullah çıkartıldı.Fatma Çalışkan-Hatay: Hatay'da ise çöken binanın enkazı altında kalan 56 yaşındaki Fatma Çalışkan, 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.Gökçe-Kahramanmaraş: Kahramanmaraş'ta Depremden 46 saat sonra 3 yaşındaki Gökçe ve annesi kurtarıldı.Muhammed Doğan Bostan-Kahramanmaraş: Elbistan Saraykent Mahallesi'ndeki bir enkazdan ses gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 2 aylık Muhammed Doğan Bostan bebek, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Pınar ve babası İbrahim Karapirli: Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 1,5 yaşlarındaki Amine Elçin ve ikizi Ahmet Erbay depremden yaklaşık 40 saat sonra kurtarıldı. Zaman zaman sessiz olunması çağrısında bulunan ekipler, devam eden çalışmalarda ikizlerin annesi Pınar ve babası İbrahim Karapirli'ye de ulaştı. Enkazdan çıkarılan anne ve baba da 112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye sevk edildi.Sidra-Hatay: Hatay'da enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla 35 saat sonra sağ kurtarıldı.Mikail-Kahramanmaraş: Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem afetinden sonra profesyonel ekibi ile yola çıkan Gürsu Arama Kurtarma Ekibi (GÜRAK), enkaz altından bir bebeği uzun uğraşlar sonucu kurtardı. 2 gündür kanepeye sıkışmış şekilde bekleyen Mikail bebek, GÜRAK ekibinin kolları arasında hastaneye kaldırıldı.Yağmur-Kahramanmaraş: Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur, kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Ömer Sert-Hatay: Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ülgen Paşa Mahallesi'nde enkaz altında kalan Ömer Sert, 49 saat sonra Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sağ çıkarıldı.Arif Kaan(Kahramanmaraş): Kahramanmaraş'ın Şazibey Mahallesi'nde, yıkılan Güvenç Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, depremden 43 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.Beyza- Kahramanmaraş: Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 4 yaşındaki Beyza isimli çocuğu sağ olarak çıkardı.Eymen Ekizoğlu- Fethiye Ekizoğlu (Hatay): Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen Ekizoğlu sağ olarak çıkarıldı. 43 saat sonra aynı enkazın altından bu kez de Eymen'in annesi Fethiye Ekizoğlu'nu canlı olarak çıkarmayı başardı. Ekizoğlu'nun 6 aylık bebeğinden ise henüz haber yok.Merve-Hatay: Hatay'da enkaz altında kalan, isminin Merve olduğu öğrenilen 28 yaşındaki kadın, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Merve'nin nişanlısı ve annesinin de halen enkaz altına olduğu öğrenildi.Hilal Kocaoğlu (Kahramanmaraş): Kahramanmaraş'ta yıkılan Arıkan Oteli'nin enkazında mahsur kalan Hilal Kocaoğlu (58), 52 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.Muhammed Ahmed (Hatay): Hatay'da 2 yaşındaki Muhammed bebek arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak kurtarıldı. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri Hatay Defne Mahallesi'ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardı. Arama kurtarma ekipleri, günlerce enkaz altında kalan ve soğuktan üşüyen 2 yaşındaki Muhammed'e şişenin kapağıyla su verdi. Enkazdan çıkarılan 2 yaşındaki Muhammed, sağlık ekiplerine teslim edildi.Ferhat Gökçeoğlu-Hatay: Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ferhat Gökçeoğlu, depremde yıkılan bir apartmanın enkazından 41 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Gökçeoğlu'nun kurtarılması çalışmasına katılan kardeşi ve ailesi ise sevinç gözyaşları döktü.Eylül Canpolat -Hatay: Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Fuat Koku sitesinin enkazında kalan Eylül Canpolat (17), depremden 38 saat sonra Eskişehir'den giden Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) tarafından enkazdan çıkarıldı. Eylül'ün babası kızına sarılarak ağlaması, ekipleri ve enkaz başında bekleyenleri duygulandırdı.Recep- Umut (Hatay): Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan Recep adlı kişi ile yeğeni Umut, ANDA ekipleri tarafından kurtarıldı.Hanife Hatmi- Serap Ela (Hatay): İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında enkazın altındaki 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan 2 yaşındaki Hanife Hatmi, 5 yaşındaki Serap Ela ile bir kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.