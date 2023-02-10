Haber Tarihi: 10 Şubat 2023 17:43 - Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 17:43

Deprem kira yardımı şartları nedir? Depremzede kira yardımı desteği başvurusu sorgulama

Deprem kira yardımı şartları nedir? Depremzede kira yardımı desteği başvurusu sorgulama merak ediliyor. Depremden etkilenen, evleri hasar alan ve oturulamaz durumda olanlar için destek ödemelerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'da kurulan çadırkenti ziyaret etti. Bir yıl içerisinde yıkılan binaları yeniden inşa edeceklerine vurgu yapan Erdoğan, çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlara kira desteği verileceğini ifade etti. Peki, deprem kira yardımı şartları nedir? Deprem kira yardımı başvurusu sorgulama

Deprem kira yardımı şartları nedir? Depremzede kira yardımı desteği başvurusu sorgulama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenenler için kira desteği ve taşınma yardımı verileceğini duyurdu. Daha önce yapılan açıklamada depremden zarar görenlere 10 bin liralık destek sağlanacağı ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlar için sağlanacak desteklere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 1 yıl içinde yıkılan binaları yeniden inşa edeceklerine vurgu yapan Erdoğan, çadırlarda kalmak istemeyenler için kira desteği sağlanacağını ifade etti. Erdoğan devamında kira desteği sürerken yeni binaların yapılacağının altını çizdi. Peki Deprem kira desteği ne kadar, zaman verilecek? Deprem taşınma yardımından kimler yararlanacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar…
DEPREM KİRA YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Konuyla ilgili yapılan açıklamada " "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız"

Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız.* ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası 10 ilde ciddi hasarlar yaşandı. Deprem kira desteğinden afet bölgesi ilan edilen illerdeki vatandaşların yararlanması bekleniyor.

Afet bölgesi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay olarak açıklanmıştı.
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DEPREM KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Bir yıl içerisinde inşallah bu yıkılan binaları elimizdeki tip projelerle yeniden inşa edecek yeniden sahiplerine teslim edeceğiz.

10 bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlamış olacağız.

İster Adıyaman'da ister farklı illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilecek." ifadelerini kullandı.


Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlara 1 yıl boyunca kira desteği sağlanacak.

DEPREM KİRA DESTEĞİ-TAŞINMA YARDIMI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada depremden zarar gören ailelere 10 bin liralık destek sağlanacağını ifade etmişti.Bugün yapılan açıklamada " hane başına taşınma yardımı ile birlikte 15 bin lira vermenin hazırlıklarını yapıyoruz" ifadeleri kullandı.



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