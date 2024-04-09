Cünüpken Mezarlığa Gidilir mi, Kabir Ziyareti Yapılır mı?

Hanefi Mezhebi: Hanefi mezhebine göre, cünüpken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caiz değildir. Bu mezhebe göre, cünüpken mezarlığa giren bir kişi, günah işlemiş olur.

Şafii Mezhebi: Şafii mezhebine göre, cünüpken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat bu mezhebe göre, cünüpken mezarlığa giren bir kişi, kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmalıdır.

Maliki Mezhebi: Maliki mezhebine göre, cünüpken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat bu mezhebe göre, cünüpken mezarlığa giren bir kişi, abdest almadan Kur'an okuyamaz.

Hanbeli Mezhebi: Hanbeli mezhebine göre, cünüpken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat bu mezhebe göre, cünüpken mezarlığa giren bir kişi, abdest almadan Kur'an okuyamaz.

"Cünüpken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak mekruhtur. Fakat bu, kesin bir yasak değildir. Cünüpken mezarlığa giren ve kabir ziyareti yapan bir kişiye günah yazılmaz."

Cünüpken mezarlığa giren bir kişi, abdestli olmalıdır.



Mezarlığa girerken dua okumalıdır.



Kabirlere saygılı davranmalıdır.



Kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmalıdır.



Mezarlıktan çıkarken dua okumalıdır.



Cünüpken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak mekruhtur. Fakat bu, kesin bir yasak değildir. Cünüpken mezarlığa giren bir kişi, bazı hususlara dikkat etmelidir. Bu hususlar şunlardır:

Abdestli olmak



Dua okumak



Kabirlere saygılı davranmak



Kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmak