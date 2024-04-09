Haber Tarihi: 09 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2024 11:39

Cünüpken Mezarlığa Gidilir mi, Kabir Ziyareti Yapılır mı?

Cünüpken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caiz midir? Bu, birçok Müslüman'ın merak ettiği bir konudur. Bu yazıda, bu konudaki farklı görüşleri inceleyecek ve cünüpken kabir ziyareti yapmanın hükmü hakkında bilgi vereceğiz.

Cünüpken Mezarlığa Gidilir mi, Kabir Ziyareti Yapılır mı?
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Hanefi Mezhebi: Hanefi mezhebine göre, cünüpken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caiz değildir. Bu mezhebe göre, cünüpken mezarlığa giren bir kişi, günah işlemiş olur.

Şafii Mezhebi: Şafii mezhebine göre, cünüpken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat bu mezhebe göre, cünüpken mezarlığa giren bir kişi, kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmalıdır.

Maliki Mezhebi: Maliki mezhebine göre, cünüpken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat bu mezhebe göre, cünüpken mezarlığa giren bir kişi, abdest almadan Kur'an okuyamaz.

Hanbeli Mezhebi: Hanbeli mezhebine göre, cünüpken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak caizdir. Fakat bu mezhebe göre, cünüpken mezarlığa giren bir kişi, abdest almadan Kur'an okuyamaz.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Görüşü: Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konudaki görüşünü şu şekilde açıklamıştır:

"Cünüpken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak mekruhtur. Fakat bu, kesin bir yasak değildir. Cünüpken mezarlığa giren ve kabir ziyareti yapan bir kişiye günah yazılmaz."

Cünüpken Mezarlığa Girerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Cünüpken mezarlığa giren bir kişi, abdestli olmalıdır.

Mezarlığa girerken dua okumalıdır.

Kabirlere saygılı davranmalıdır.

Kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmalıdır.

Mezarlıktan çıkarken dua okumalıdır.

Sonuç:

Cünüpken mezarlığa girmek ve kabir ziyareti yapmak mekruhtur. Fakat bu, kesin bir yasak değildir. Cünüpken mezarlığa giren bir kişi, bazı hususlara dikkat etmelidir. Bu hususlar şunlardır:

Abdestli olmak

Dua okumak

Kabirlere saygılı davranmak

Kabirlere dokunmaktan ve mezarların üzerine basmaktan kaçınmak
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