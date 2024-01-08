Haber Tarihi: 08 Ocak 2024 12:27 - Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 12:27

Chery Fiyat Listesi 2024: Güncel Chery Tiggo, Omoda fiyatı

Chery, Türkiye pazarına girdiğinden beri sıkça araştırılan merak edilen otomobillerden. Yeni yıla girilmesiyle birlikte Cherry güncel fiyat listesi merak konusu olmakta. İşte Chery fiyat listesi ve 2024 Chery Tiggo, Omoda fiyatları...

Chery Fiyat Listesi 2024: Güncel Chery Tiggo, Omoda fiyatı
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Chery, Çin merkezli köklü otomotiv markası olarak Türkiye pazarındaki etkisini sürdürüyor. Modern tasarımları, rekabetçi fiyatları ve yüksek donanım seviyeleri ile dikkat çeken Chery arabaları, Türk tüketiciler arasında hızla popülerlik kazanıyor. İşte 2024 Chery fiyat listesi ve detayları:

Chery Tiggo 2 Serisi

Chery Tiggo 2 serisi, şehir içi ve şehirlerarası kullanıma uygun farklı donanım seçenekleriyle Türkiye yollarında iddialı bir şekilde yer alıyor.

Tiggo 2 1.5L MT Comfort: 649.900 TL

Tiggo 2 1.5L CVT Comfort: 699.900 TL

Tiggo 2 1.5L CVT Luxury: 759.900 TL

Chery Tiggo 3 Serisi 

Tiggo 3, şıklığı ve konforu bir araya getirerek sürücülere keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Tiggo 3 1.5L MT Comfort: 729.900 TL

Tiggo 3 1.5L CVT Luxury: 799.900 TL

Chery Tiggo 5 Serisi

Tiggo 5, geniş iç hacmi ve güçlü motoruyla dikkat çekiyor, hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerine uygun bir tercih.

Tiggo 5 1.5L CVT Comfort: 929.900 TL

Tiggo 5 1.5L CVT Luxury: 999.900 TL

Chery Tiggo 7 Pro Serisi

Tiggo 7 Pro, şık tasarımı ve üstün performansıyla sürücüleri cezbetmeye devam ediyor.

Tiggo 7 Pro 1.5T DCT Comfort: 1.195.100 TL

Tiggo 7 Pro 1.5T DCT Luxury: 1.295.100 TL

Chery Arrizo 6

Karry Tiggo 8 Pro, geniş iç mekanı ve lüks detaylarıyla dikkat çekiyor, aileleri ve uzun yol yolcularını memnun edecek bir seçenek sunuyor.

Arrizo 6 1.5T CVT Comfort: 999.900 TL

Arrizo 6 1.5T CVT Luxury: 1.099.900 TL

Tiggo 8 Pro 2.0T DCT Luxury: 1.490.000 TL
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