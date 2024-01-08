Chery Fiyat Listesi 2024: Güncel Chery Tiggo, Omoda fiyatı

Chery, Çin merkezli köklü otomotiv markası olarak Türkiye pazarındaki etkisini sürdürüyor. Modern tasarımları, rekabetçi fiyatları ve yüksek donanım seviyeleri ile dikkat çeken Chery arabaları, Türk tüketiciler arasında hızla popülerlik kazanıyor. İşte 2024 Chery fiyat listesi ve detayları:



Chery Tiggo 2 Serisi



Chery Tiggo 2 serisi, şehir içi ve şehirlerarası kullanıma uygun farklı donanım seçenekleriyle Türkiye yollarında iddialı bir şekilde yer alıyor.



Tiggo 2 1.5L MT Comfort: 649.900 TL



Tiggo 2 1.5L CVT Comfort: 699.900 TL



Tiggo 2 1.5L CVT Luxury: 759.900 TL



Chery Tiggo 3 Serisi



Tiggo 3, şıklığı ve konforu bir araya getirerek sürücülere keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.



Tiggo 3 1.5L MT Comfort: 729.900 TL



Tiggo 3 1.5L CVT Luxury: 799.900 TL



Chery Tiggo 5 Serisi



Tiggo 5, geniş iç hacmi ve güçlü motoruyla dikkat çekiyor, hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerine uygun bir tercih.



Tiggo 5 1.5L CVT Comfort: 929.900 TL



Tiggo 5 1.5L CVT Luxury: 999.900 TL



Chery Tiggo 7 Pro Serisi



Tiggo 7 Pro, şık tasarımı ve üstün performansıyla sürücüleri cezbetmeye devam ediyor.



Tiggo 7 Pro 1.5T DCT Comfort: 1.195.100 TL



Tiggo 7 Pro 1.5T DCT Luxury: 1.295.100 TL



Chery Arrizo 6



Karry Tiggo 8 Pro, geniş iç mekanı ve lüks detaylarıyla dikkat çekiyor, aileleri ve uzun yol yolcularını memnun edecek bir seçenek sunuyor.



Arrizo 6 1.5T CVT Comfort: 999.900 TL



Arrizo 6 1.5T CVT Luxury: 1.099.900 TL



Tiggo 8 Pro 2.0T DCT Luxury: 1.490.000 TL

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