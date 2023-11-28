CANLI| Okan Buruk konuşuyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaptanı Fernando Muslera, Manchester United maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Tüm açıklamaları canlı olarak aktarıyoruz....
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Okan Buruk: "Hedefimiz gruptan çıkmak. Manchester United ilk maça göre değişti, gelişti. Ligde son 6 maçın 5'ini kazandılar. Kadro olarak da daha iyi duruma geldiler. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta iyi bir oyun oynadık. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan öncesi maçlar kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Gruptan çıkmak adına çok önemli bir maç. Bu maçı kazandığımızda Avrupa'yı garantilemiş olacağız. Maddi ve manevi anlamda bizim için önemli bir karşılaşma."
Fernando Muslera: "Manchester United maçında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi kulüpler arasındaki en güzel turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
Fernando Muslera: "Birçok maç yapıyorsunuz kariyerinizde. Sahada geçirdiğiniz zamana göre deneyim kazanıyorsunuz. Önemli takımlara karşı oynayarak deneyim kazanıyorsunuz, ben de o deneyime sahibim. Kariyerimle gurur duyuyorum."
Okan Buruk: "Sahaya çıkacak oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Bundan şüphemiz yok. Oyuncularımızın performansı yukarıya doğru gidiyor ve bu da beni sevindiriyor. Rekabet, Galatasaray'ı daha büyük başarılara taşıyacak."
Fernando Muslera: "Alejandro Garnacho kesinlikle 'Puskas Ödülü'ne aday bir gol attı. Ancak beni daha çok heyecanlandıran şey, Manchester United ile taraftarımız önünde oynayacağımız maç."
"DAVINSON SANCHEZ OYNAYAMAZ"
Okan Buruk: "Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz.",
ABDÜLKERİM BARDAKCI
Okan Buruk: "Abdülkerim Bardakcı'yı idmanda son kez göreceğiz ve durumuna karar vereceğiz."
-"Muslera'nın sözleşmesi bitiyor, yönetimle görüşmesi oldu mu?"
- Okan Buruk: "Benim de bitiyor." (Gülerek).
Fernando Muslera: "Sözleşme konusuna girmeyeceğim. Tek söyleyebileceğim şey, yarın bir maçımız var ve ona odaklandım."
-Okan Buruk: "Efsaneler için sözleşmeler önemli değil, önemli olan Galatasaray'ın başarısı."
Okan Buruk: "Rasmus Hojlund ve Anthony Martial çok iyi oyuncular. Kim oynarsa oynasın, yüksek performans göstereceklerdir. Bireysel hazırlığımız yok. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Bireysel önlem almayacağız."
Tüm açıklamaları canlı olarak aktarıyoruz....
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Okan Buruk: "Hedefimiz gruptan çıkmak. Manchester United ilk maça göre değişti, gelişti. Ligde son 6 maçın 5'ini kazandılar. Kadro olarak da daha iyi duruma geldiler. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta iyi bir oyun oynadık. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan öncesi maçlar kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Gruptan çıkmak adına çok önemli bir maç. Bu maçı kazandığımızda Avrupa'yı garantilemiş olacağız. Maddi ve manevi anlamda bizim için önemli bir karşılaşma."
Fernando Muslera: "Manchester United maçında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi kulüpler arasındaki en güzel turnuva. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
Fernando Muslera: "Birçok maç yapıyorsunuz kariyerinizde. Sahada geçirdiğiniz zamana göre deneyim kazanıyorsunuz. Önemli takımlara karşı oynayarak deneyim kazanıyorsunuz, ben de o deneyime sahibim. Kariyerimle gurur duyuyorum."
Okan Buruk: "Sahaya çıkacak oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Bundan şüphemiz yok. Oyuncularımızın performansı yukarıya doğru gidiyor ve bu da beni sevindiriyor. Rekabet, Galatasaray'ı daha büyük başarılara taşıyacak."
Fernando Muslera: "Alejandro Garnacho kesinlikle 'Puskas Ödülü'ne aday bir gol attı. Ancak beni daha çok heyecanlandıran şey, Manchester United ile taraftarımız önünde oynayacağımız maç."
"DAVINSON SANCHEZ OYNAYAMAZ"
Okan Buruk: "Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz.",
ABDÜLKERİM BARDAKCI
Okan Buruk: "Abdülkerim Bardakcı'yı idmanda son kez göreceğiz ve durumuna karar vereceğiz."
-"Muslera'nın sözleşmesi bitiyor, yönetimle görüşmesi oldu mu?"
- Okan Buruk: "Benim de bitiyor." (Gülerek).
Fernando Muslera: "Sözleşme konusuna girmeyeceğim. Tek söyleyebileceğim şey, yarın bir maçımız var ve ona odaklandım."
-Okan Buruk: "Efsaneler için sözleşmeler önemli değil, önemli olan Galatasaray'ın başarısı."
Okan Buruk: "Rasmus Hojlund ve Anthony Martial çok iyi oyuncular. Kim oynarsa oynasın, yüksek performans göstereceklerdir. Bireysel hazırlığımız yok. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Bireysel önlem almayacağız."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU