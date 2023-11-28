Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 12:50 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 12:50

Borsaya vergi gelecek mi, ne zaman, ne kadar gelecek 2023?

Bankada döviz hesabı olan, Hazine'nin dövizli kağıtlarından alan ve hisse senedinden kazanç elde edenlerin ödeyeceği verginin yüzde 40'a kadar çıkarılması için yetki alındığı iddia edildi. Peki, Borsaya vergi gelecek mi, ne zaman, ne kadar gelecek 2023?

Borsaya vergi gelecek mi, ne zaman, ne kadar gelecek 2023?
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AK Parti'li milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu yeni torba yasa teklifiyle dövizden elde edilen faiz gelirleriyle borsadan kazanılan paralara uygulanan vergi oranlarını yüzde 40'a kadar çıkarabilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yetki verildiği iddia edildi. Ekonomi yönetimi, tasarrufçuların dövize talebini kısmak için bankalara zorunlu karşılıkları artırma dahil bir dizi ek yükler getirmişti. Şimdi doğrudan tasarrufçuların döviz kazancını budamaya yönelik ek maliyet hazırlıkları yapılıyor.
BORSAYA VERGİ GELECEK Mİ?

Torba teklifin 12'nci maddesiyle yabancı para cinsinde ihraç edilen menkul kıymetlerden (Eurobond veya dolarlı borçlanma senetleri) sağlanan getiriler ile bankalara döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz ve kâr payı gelirlerinden yüzde 40'a kadar vergi alınması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi öngörülüyor. Mevcut artırma yetkisi şu anda yüzde 30'la sınırlı ve vergi yükü yüzde 25'e kadar çıktı. Kanun yürürlüğe girdikten sonra yetki tam kullanılırsa Hazine'nin döviz yerine Türk Lirası borçlanma senetlerini almak ve bankalara döviz yerine TL hesabı açmak daha avantajlı hale gelecek. Torba yasa teklifiyle Cumhurbaşkanı'nın, borsada hisse senedi alım satımından elde edilen kazançlara uygulanan vergi oranlarını yüzde 15'e kadar artırma yetkisinin, 'yüzde 40'a kadar' şeklinde yükseltilmesi öngörülüyor. Bu yetki, hisse senedinin ihraç tarihi, ihraç edenler, hesabın açılış tarihi ve türüne göre farklı oranlarda kullanılabilecek. Vergi yetkisi halen artış değil indirim yönünde kullanılıyor.

 
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