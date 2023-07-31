Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılıyor? 2023 Borsa kaçta açılıyor?

Kurumsal bir yapıya sahip olan borsalar belli işlem saatlerinde faaliyet gösterir. Yani nasıl çalışanların mesai saatleri varsa borsanın da belli çalışma saatleri bulunur. Borsa açılış saati geldiği zaman çanlar çalar ve paylarda fiyatlamalar başlar.. Ancak açılış seansı birkaç farklı aşamada gerçekleşir ve emirler toplanırken, piyasada düzgün fiyatlama olası için gerekli çalışmalar yapılır.Borsanın açılış ve kapanış saatleri, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sorgulanmaya başladı.Buna göre; Borsa İstanbul çalışma saatleri sabah 09.40 akşam 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırımcılar, yatırım işlemlerini gerçekleştirebilir.Açılış Seansı Emir Toplama: 09.40 / 09.55Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 09.55 / 10.00Sürekli İşlem: 10.00 / 13.00Gün ortasında verilen alım-satım emirlerinin toplanma saatleri: 13.00 / 13.55Toplanan alım-satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer: 13.55 / 14.00Sürekli İşlem: 14.00 / 18.00Kapanış Saati: 18.00 / 18.01Kapanış Seansı Emir Toplama: 18.01 / 18.05Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 18.05 / 18.07Kapanış Fiyatından İşlemler: 18.07 / 18.10