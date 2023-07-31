Borsa İstanbul ne zaman, saat kaçta açılıyor? 2023 Borsa kaçta açılıyor?

Kurumsal bir yapıya sahip olan borsalar belli işlem saatlerinde faaliyet gösterir. Yani nasıl çalışanların mesai saatleri varsa borsanın da belli çalışma saatleri bulunur. Borsa açılış saati geldiği zaman çanlar çalar ve paylarda fiyatlamalar başlar.. Ancak açılış seansı birkaç farklı aşamada gerçekleşir ve emirler toplanırken, piyasada düzgün fiyatlama olası için gerekli çalışmalar yapılır.BORSA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Borsanın açılış ve kapanış saatleri, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sorgulanmaya başladı.
Buna göre; Borsa İstanbul çalışma saatleri sabah 09.40 akşam 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırımcılar, yatırım işlemlerini gerçekleştirebilir. BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023
Açılış Seansı Emir Toplama: 09.40 / 09.55
Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 09.55 / 10.00
Sürekli İşlem: 10.00 / 13.00
Gün ortasında verilen alım-satım emirlerinin toplanma saatleri: 13.00 / 13.55
Toplanan alım-satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer: 13.55 / 14.00
Sürekli İşlem: 14.00 / 18.00
Kapanış Saati: 18.00 / 18.01
Kapanış Seansı Emir Toplama: 18.01 / 18.05
Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 18.05 / 18.07
Kapanış Fiyatından İşlemler: 18.07 / 18.10
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