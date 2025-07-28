Beşiktaş'ta 4 bölgeye transfer

Ole Gunnar Solskjaer'in transfer raporuna göre hamleler yapmak isteyen Serdal Adalı yönetimi, girişimlerini hızlandırdı.
Shaktar Donetsk mağlubiyeti sonrası transferde hız kazanan Beşiktaş, 4 bölgede transferi tamamlamak istiyor.
CERNY'DE OLUMLU
Önümüzdeki günlerde birkaç ismi İstanbul'a getirmek isteyen siyah-beyazlıların kanattaki rotası Vaclav Cerny.
Kanat rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş'a oyuncunun olumlu baktığı edinilen bilgiler arasında.
Cerny'nin bonservisini elinde bulunduran Wolfsburg'da ayrılığa sıcak bakıyor.
ADA'DAN SAĞ BEK
Sağ bek transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta liste başındaki isimlerden birisi Milan van Ewjik.
Championship ekiplerinden Coventry City'de forma giyen Hollandalı için kulübü 9 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Oyuncu ile Beşiktaş'ın yanında Burnley'de ilgileniyor.
OLE ÖĞRENCİSİNDE KARARLI
Solskjaer, Manchecter United zamanlarından öğrencisi olan Brandon Williams'ı Beşiktaş'a katmak istiyor.
Macnhester United ile sözleşmesi sonra eren İngiliz oyuncu da Beşiktaş'a olumlu gözle bakıyor.
Serdal Adalı yönetimi ise Solskjaer'in olumlu raporu ile birlikte oyuncuyu savunma derinliği konusunda önemli buluyor.
ZENIT'TEN SÜRPRİZ
Defans hattında sıkıntı çeken Beşiktaş'ta Solskjaer'in transfer istediği mevki stoper.
Bu kapsamda Beşiktaş, Rus ekiplerinden Zenit'te forma giyen Robert Renan'ı takip listesine aldı.
Brezilyalı oyuncu için Zenit 15 milyon euro talep ediyor, Serdal adalı yönetimi ise pazarlıklar ile transferi daha makul ücretlere bitirmek istiyor.
İSPANYA'DAN BEDAVAYA
Beşiktaş'ın sağ bek mevkisindeki bir diğer transfer adayı Luis Perez.
Real Valladolid'ten sözleşmesinin bitmesi ile ayrılan İspanyol, Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ın yanında Perez ile Rus ekiplerinden Rubin Kazan'da ilgileniyor.
Shaktar Donetsk mağlubiyeti sonrası transferde hız kazanan Beşiktaş, 4 bölgede transferi tamamlamak istiyor.
CERNY'DE OLUMLU
Önümüzdeki günlerde birkaç ismi İstanbul'a getirmek isteyen siyah-beyazlıların kanattaki rotası Vaclav Cerny.
Kanat rotasyonunu geliştirmek isteyen Beşiktaş'a oyuncunun olumlu baktığı edinilen bilgiler arasında.
Cerny'nin bonservisini elinde bulunduran Wolfsburg'da ayrılığa sıcak bakıyor.
ADA'DAN SAĞ BEK
Sağ bek transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta liste başındaki isimlerden birisi Milan van Ewjik.
Championship ekiplerinden Coventry City'de forma giyen Hollandalı için kulübü 9 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Oyuncu ile Beşiktaş'ın yanında Burnley'de ilgileniyor.
OLE ÖĞRENCİSİNDE KARARLI
Solskjaer, Manchecter United zamanlarından öğrencisi olan Brandon Williams'ı Beşiktaş'a katmak istiyor.
Macnhester United ile sözleşmesi sonra eren İngiliz oyuncu da Beşiktaş'a olumlu gözle bakıyor.
Serdal Adalı yönetimi ise Solskjaer'in olumlu raporu ile birlikte oyuncuyu savunma derinliği konusunda önemli buluyor.
ZENIT'TEN SÜRPRİZ
Defans hattında sıkıntı çeken Beşiktaş'ta Solskjaer'in transfer istediği mevki stoper.
Bu kapsamda Beşiktaş, Rus ekiplerinden Zenit'te forma giyen Robert Renan'ı takip listesine aldı.
Brezilyalı oyuncu için Zenit 15 milyon euro talep ediyor, Serdal adalı yönetimi ise pazarlıklar ile transferi daha makul ücretlere bitirmek istiyor.
İSPANYA'DAN BEDAVAYA
Beşiktaş'ın sağ bek mevkisindeki bir diğer transfer adayı Luis Perez.
Real Valladolid'ten sözleşmesinin bitmesi ile ayrılan İspanyol, Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ın yanında Perez ile Rus ekiplerinden Rubin Kazan'da ilgileniyor.