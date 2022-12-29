Beşiktaş Adana Demirspor CANLI İZLE, BJK maçı izle

Süper Lig 16. Hafta Beşiktaş Adana Demirspor beIN canlı maç linki, 29.12.2022 Beşiktaş Adana Demirspor maçı izle, Beşiktaş Adana Demirspor maçı reklamsız canlı yayın izle, Beşiktaş Adana Demirspor maçı beIN Sports maç izleme linki, Beşiktaş Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Digitürk beIN Sports 1 izle, Beşiktaş Adana Demirspor maçı canlı yayın linki, beIN Beşiktaş Adana Demirspor canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'de oynanacak olan kritik Beşiktaş Adana Demirspor maçı beIN'den canlı yayınlanmaktadır.

29 Aralık 2022 19:42
Beşiktaş Adana Demirspor CANLI İZLE, BJK maçı izle
Beşiktaş Adana Demirspor canlı izle! Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE




Adana Demirspor deplasmanda kaybetmiyor

Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla zirveye oynayan ekipler arasında yer alan Adana Demirspor, son 6 deplasman maçında da mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon dış sahada sadece Fenerbahçe'ye yenilen Adana Demirspor, bu özelliğiyle ligdeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Adana Demirspor ayrıca ligde oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Geçen sezon galip çıkmadı

Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseldiği geçen sezon karşı karşıya gelen iki takım yenişememişti. İstanbul'da geçen sezon oynanan lig maçı 3-3'lük beraberlikle sona ererken Adana'daki maç da 1-1 sona ermişti.

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hakemi kim?

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Ligde geride kalan 15 haftada Beşiktaş, 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde ederek 23 puanla 7. sırada haftaya giriyor. Adana Demirspor ise 7 galibiyet 6 beraberlikle topladığı 27 puanla 4. sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE HER MAÇA %7 EKSTRA KAZAÇ İDDAA'DA



Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Saiss ve Ghezzal'ın yanı sıra Montero da maç kadrosunda yer almayacak. Konuk ekip Adana Demirspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş
Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Souza, Gedson, Salih, Redmond, Weghorst, Cenk



Adana Demirspor
Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre

Beşiktaş 8 maçtır yenilmiyor

Siyah beyazlılar, Dünya Kupası arasından önce başladığı namağlup serisini hazırlık maçları ve Dünya Kupası arasının ardından oynadığı maçlarla devam ettirdi. Son olarak 5 Kasım'daki Galatasaray maçında mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 5'i hazırlık olmak üzere 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik aldı. Bu istatistiğine rağmen Beşiktaş, ligde iki maçtır kazanamıyor.

Diğer Haberler

Rıdvan Dilmen: 'Futbolu adil insanlar yönetmiyor' Galatasaray Rıdvan Dilmen: "Futbolu adil insanlar yönetmiyor"
Mecnun Otyakmaz: 'Yeter artık! EYT'den emekli olsunlar!' Sivasspor Mecnun Otyakmaz: "Yeter artık! EYT'den emekli olsunlar!"
Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı; 'Kara Gece' Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı; "Kara Gece"
Sivas'ta 90+16'da VAR incelemesi Galatasaray Sivas'ta 90+16'da VAR incelemesi
Giresunspor 90+5'te 3 puanı aldı! Giresunspor Giresunspor 90+5'te 3 puanı aldı!
Galatasaray 90+5'te liderliği korudu Spor Toto Süper Lig Galatasaray 90+5'te liderliği korudu
Sivasspor'un Galatasaray'a attığı gol iptal! İşte o pozisyon Sivasspor Sivasspor'un Galatasaray'a attığı gol iptal! İşte o pozisyon
Erman Toroğlu: 'Bu bir CİNAYET!' Sivasspor Erman Toroğlu: "Bu bir CİNAYET!"
Beşiktaş Adana Demirspor maçı HD izle canlı, BJK Adana Demir Canlı bein sports Gündem Beşiktaş Adana Demirspor maçı HD izle canlı, BJK Adana Demir Canlı bein sports
Daha fazla göster
 Reklam 
1 Judoda kaybedilen ivme bu yıl telafi edilecek
2 Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
3 BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif
4 Sumoda koronavirüs etkisi
5 Thomas Tuchel'in Kovid-19 testi pozitif
6 4 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
7 1 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
8 31 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
9 28 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
10 27 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
yukarı ok