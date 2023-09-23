Başakşehir Galatasaray izle, GS Başakşehir maçı canlı linki
Haber Tarihi: 23 Eylül 2023 19:42 -
Güncelleme Tarihi:
23 Eylül 2023 19:42
Başakşehir Galatasaray izle, GS Başakşehir maçı canlı linki
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İngiliz yazar Dan Owen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Kopenhag maçından sonra İskoçlar'ın Tete pişmanlığını yazdı. Owen haberinde şu ilginç ayrıntılara yer verdi: "Tete'nin yeni bir kulüpte, anında etki yaratma yeteneği konusunda hiçbir zaman şüphe duyulmadı. Leicester City'e geldiğinde de Aston Villa'ya karşı kariyerinin en iyi performansını sergiledi. Şimdi adının Galatasaray tarihine yazılması için sadece 5 maça ihtiyacı olduğunu gösterdi. Ancak bu 23 yaşındaki oyuncuyu 18 aydır yakından izleyenler için sürpriz olmamalı. Shakhtar Donetsk'ten gelen oyuncunun Kopenhag karşısında yedek kulübesinden gelerek oyunu değiştirdiğini söylemek yetersiz kalır. Tete, Zinedine Zidane derlemesine benzeyen, kontrollü, lazer güdümlü bir voleyle golü kendisi attı. Tete, bu golle Celtic'in onu neden çok istediğini de gösterdi. Tete'nin şimdi yapması gereken, başlangıç etkisinin uzun sürebildiğini kanıtlamak. Lyon'da hızla gözden düştü, Leicester City'de aynı etkiyi tekrarlamakta zorlandı ancak King Power'e onu getiren menajerin 2 ay sonra ayrılması da bunda etkili oldu. Brendan Rodgers onu, 'Topu alabilen, pas verebilen, topu koruyabilen, koşu yapabilen ve çalışkan bir sağ kanat. Futbolu biliyor. Oynamaya çalıştığımız taktiğe uyumlu, dokunuşları kusursuz' sözleriyle anlatmıştı. Raporlara göre yazın Rodgers ve Tete'nin yeniden bir araya gelme ihtimali vardı. Ancak bu mümkün olmadı. Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde Tete'nin ihtiyacı olan yetenek değil, yeteneğini uzun süre koruyabilmesi." Tete'nin Kopenhag'a attığı gol Devler Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi. Maçın adamı da seçilen Tete, en iyi 11'de de yer aldı. Sambacı'nın Boey'e yaptığı asist de günün en iyi servisi seçildi.
Başakşehir Galatasaray maçı hakemleri
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Başakşehir - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.
Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu. Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.
Başakşehir'in ev sahibi olduğu maçlar
RAMS Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında 10'u Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 15 lig maçında sarı-kırmızılılar 7, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada ise berabere kaldı. Söz konusu karılaşmalarda Galatasaray 23, ev sahibi ekip ise 21 gol attı.
Eksikler
Başakşehir'de Edgar Ie, Muhammed Şengezer ve Ömer Ali Şahiner'in kadroda olması beklenmiyor. Konuk ekip Galatasaray'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
Başakşehir Volkan Babacan, Lima, Duarte, Ba, Dubois, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek
Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 30 maçtan 15'ini Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 52 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı. Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.
Son 17 resmi maçında kaybetmedi
Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı
Icardi, en önemli gol ayağı
Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Başakşehir'e karşı da takımının en önemli gol umudu olacak. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de forma giydiği son 3 müsabakada 5 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez skoru değiştirerek takımına katkı verdi.
Çağdaş Atan'a ikinci kez rakip
Galatasaray, bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı bir takımla ikinci kez karşılaşacak. Ligin ilk haftasında deplasmanda Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle döndü. Sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra RAMS Başakşehir'in başına geçen genç teknik adama bir kez daha rakip olacak.
Mauro Icardi rekor peşinde
Süper Lig'de maça ilk 11 başladığı son 11 maçın hepsinde gol atan Mauro Icardi, Trabzonspor'da oynadığı dönemde bunu başaran (Mayıs-Kasım 2011) Burak Yılmaz'ı yakaladı. Icardi, Başakşehir filelerini sarsması halinde hem 12 maçlık seri yakalayacak hem de rekorun yeni sahibi olacak. Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, A.Gücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor'a toplam 18 gol attı. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçını boş geçerken RAMS Başakşehir sınavı ile birlikte geri dönmeye hazırlanıyor.
Kerem Aktürkoğlu: "Ben bunları hak etmedim"
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu, yakın çevresine dert yandı. Hem maç esnasında hem de karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden kendisine gelen sert tepkilerle ilgili üzgün olan Aktürkoğlu'nun, "Her maçta maksimum performansı göstermeye çalışıyorum. Futbolda inişler, çıkışlar var. Elbette gol de atarak takımıma yardımcı olmayı çok istiyorum. Yapıcı eleştirilere her zaman açığım ama özellikle hakaret edilmesini doğru bulmuyorum. Gelen bu tepkileri hak etmiyorum" dediği öğrenildi. Cimbom'da teknik ekibin de Aktürkoğlu ile yüz yüze görüşüp, moral verdiği gelen haberler arasında. Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Cimbom'da öne çıkan isimlerden biri olan ve 7 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, takımına 1 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı.