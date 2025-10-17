Haber Tarihi: 17 Ekim 2025 10:12 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 10:12

Altın fiyatları neden yükseliyor, yükseldi? 2025

Altın fiyatları sabahında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 3.392 doları görürken, gram altın 4.250 TL'ye yükseldi. Peki, Altın fiyatları neden yükseliyor, yükseldi?

Altın fiyatları neden yükseliyor, yükseldi? 2025
ABD doları karşısında yaşanan değer kaybı, jeopolitik tansiyonlar ve büyüme endişeleriyle birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışına yöneldi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yeni rekorlara imza attı.

Güncel Altın Fiyatları 

Serbest piyasada gram altın alış 4.081,16 TL, satış 4.082,79 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 6.529,85 TL'den alınırken, 6.675,36 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 26.619,76 TL'den işlem görüyor.

Gram altının aylık-yıllık performansı

Nisan ayının ilk gününe göre gram altın 280,98 TL artarak yüzde 7,39 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 1.088,1 lira artarak yüzde 36,33 oranında değer kazandı.

Gram altın son bir yıla göre ise; 2,486.30 liradan 4,082.79 liraya yükselerek değer yüzde 64,21 değer kazancı yaşadı.

Ons altının aylık-yıllık performansı

Ons altın bu ayın ilk gününe göre (213,47 Dolar) yüzde 6,86 değer kazandı.

2,640.22 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 686,63 dolar artarak yüzde 26,01 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ons altın; 2,379.04 dolardan 3,326.85 dolara yükselerek 947.81 dolar (yüzde 39.84) değer kazancı yaşadı.

📈 Ons Altın Tüm Zamanların Zirvesinde

Altının ons fiyatı, 17 Nisan sabahı uluslararası piyasalarda 3.292 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ardından gelen küçük düzeltmeyle birlikte yüzde 1,84'lük artışla 3.289 dolar seviyesinde dengelendi. Bu tarihi seviye, yatırımcıların güvenli liman talebindeki artışı net biçimde ortaya koydu.

💵 Dolar Zayıfladı, Altın Parladı

Analistler, ABD dolar endeksindeki düşüşün altın fiyatlarındaki bu yükselişte kritik rol oynadığını belirtiyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve küresel büyüme ile ilgili süregelen belirsizlikler, altını cazip hale getirdi.

Gram Altın 4.030 TL'yi Aştı

Yurt içinde de yatırımcıların dikkatle takip ettiği gram altın fiyatı, ons altındaki sert yükselişin etkisiyle yüzde 1,91 oranında artarak 4.030 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

🗣️ Uzman Yorumu: "Altın Güçlü Kalmaya Devam Edecek"

Singapur merkezli GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasadaki belirsizlik sürdüğü sürece altın güçlü kalmaya devam edecek. Özellikle büyük merkez bankalarının yönüne dair net sinyaller gelmedikçe yatırımcılar güvenli limanlara yönelmeyi sürdürecektir" dedi.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.