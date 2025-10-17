Altın fiyatları neden yükseliyor, yükseldi? 2025

ABD doları karşısında yaşanan değer kaybı, jeopolitik tansiyonlar ve büyüme endişeleriyle birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışına yöneldi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yeni rekorlara imza attı.



Güncel Altın Fiyatları



Serbest piyasada gram altın alış 4.081,16 TL, satış 4.082,79 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 6.529,85 TL'den alınırken, 6.675,36 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 26.619,76 TL'den işlem görüyor.



Gram altının aylık-yıllık performansı



Nisan ayının ilk gününe göre gram altın 280,98 TL artarak yüzde 7,39 değer kazandı.



Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 1.088,1 lira artarak yüzde 36,33 oranında değer kazandı.



Gram altın son bir yıla göre ise; 2,486.30 liradan 4,082.79 liraya yükselerek değer yüzde 64,21 değer kazancı yaşadı.



Ons altının aylık-yıllık performansı



Ons altın bu ayın ilk gününe göre (213,47 Dolar) yüzde 6,86 değer kazandı.



2,640.22 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 686,63 dolar artarak yüzde 26,01 oranında değer kazandı.



Son bir yıla göre ons altın; 2,379.04 dolardan 3,326.85 dolara yükselerek 947.81 dolar (yüzde 39.84) değer kazancı yaşadı.

Altının ons fiyatı, 17 Nisan sabahı uluslararası piyasalarda 3.292 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ardından gelen küçük düzeltmeyle birlikte yüzde 1,84'lük artışla 3.289 dolar seviyesinde dengelendi. Bu tarihi seviye, yatırımcıların güvenli liman talebindeki artışı net biçimde ortaya koydu.

Analistler, ABD dolar endeksindeki düşüşün altın fiyatlarındaki bu yükselişte kritik rol oynadığını belirtiyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri ve küresel büyüme ile ilgili süregelen belirsizlikler, altını cazip hale getirdi.

Yurt içinde de yatırımcıların dikkatle takip ettiği gram altın fiyatı, ons altındaki sert yükselişin etkisiyle yüzde 1,91 oranında artarak 4.030 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.



Singapur merkezli GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasadaki belirsizlik sürdüğü sürece altın güçlü kalmaya devam edecek. Özellikle büyük merkez bankalarının yönüne dair net sinyaller gelmedikçe yatırımcılar güvenli limanlara yönelmeyi sürdürecektir" dedi.