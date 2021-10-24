Alex Teixeira: 'Söz! Derbide ispatlayacağım'

Zorlu derbide ilk 11'de görev yapmak adına hocasına garanti veren Brezilyalı yıldız, "Takımıma galibiyet kazandırmak için motiveyim. Kendimi bu karşılaşmada ispat etmek istiyorum" dedi.



Galatasaray derbisinde 3 puanı alarak hem moral bulmak hem de zirve yarışındaki iddiasını göstermek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i kafasında belirledi.



Sporting maçındaki 4-1'lik yenilgiye rağmen orta saha oyuncularının performansından memnun kalan 48 yaşındaki çalıştırıcı, sadece Alex Teixeira konusunda kararsızlık yaşıyordu.



Ancak Brezilyalı oyuncunun verdiği teminat Yalçın'ı rahatlattı.



"Kendimi İspat Edeceğim"



Hocasıyla görüşerek derbide mutlaka sahada olmak istediğini söyleyen yıldız oyuncunun, "Galatasaray maçında görev almak istiyorum. Her zamankinden çok daha iyi bir şekilde kendimi göstereceğim. Takımıma galibiyet kazandırmak için motiveyim, kendimi ispat etmek istiyorum" dediği ifade edildi.





İLGİLİ VİDEO