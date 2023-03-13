AKFEN halka arz sonuçları açıklandı! AKFEN kaç lot verdi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Borsa İstanbul'da AKFYE koduyla işlem gören AKFEN Enerji halka arz talep toplama süreci sona erdi. Hisse satışının sona ermesiyle birlikte AKFEN halka arz sonuçları beklenmeye başlandı. Şirket payları için 9,80 TL sabit fiyat yöntemi uygulanmıştı. Halka arz edileceği açıklanan toplam 340.370.703 TL payın durumu araştırılıyor. Peki, AKFEN halka arz sonuçları açıklandı mı? AKFYE kaç lot verdi? AKFEN hisse ne zaman işlem görecek, bugün mü?Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ("Akfen Yenilenebilir", veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.Şirket'in toplam 340.370.703 TL nominal değerli payları halka arz edilmiştir.Şirket'in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 9,80 TL olarak belirlenmiş olup, 340.370.703 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.335.632.889,4 TL olarak gerçekleşmiştir.Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 91,11 katı, Akfen Grubu Çalışanlarına planlanan tahsisatın yaklaşık 1,41 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının 17,69 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise 1,89 katı talep gelmiştir. Halka arzda tüm yatırımcı kategorilerinden toplam talep edilen nominal pay adedi 7.776.921.566 olup tahsis edilen 340.370.703 TL nominal değerli payın 22,84 katıdır.Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi ve yüzde beşten fazla pay alan yatırımcılara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.AKFEN Yenilenebilir Enerji'nin hisselerinin ne zaman işlem göreceği henüz belirlenmedi. Hisselerin 16 veya 17 Mart tarihlerinde işlem görmeye başlaması ve gongun çalacağı tahmin ediliyor.Halka açıklık oranı %33,50 olan Akfen Enerji, belirlenen aracı kurum ve bankalar üzerinden taleplerini karşıladı.Halka arzda 340.370.703 adet payın tamamının satışı halinde, halka arz büyüklüğü 3.335.632.889 TL olması bekleniyor.68.074.141 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,68.074.141 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,170.185.351 TL nominal değerdeki %50 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara,34.037.070 TL nominal değerdeki %10 oranındaki kısmı Akfen Grubu Çalışanları'na gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmişti.Şirket'in portföyünde Üretim Şirketleri tarafından işletilen 12 adet lisanslı hidroelektrik santrali, 8 adet lisanslı ve 27 adet lisanssız olmak üzere toplam 35 adet güneş enerjisi santrali ve 6 adet rüzgâr enerjisi santrali bulunmaktadır.