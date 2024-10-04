Adalet Bakanlığı personel alımı 2024: Başvuru ne zaman?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 yılı için toplamda 22 bin 984 personel almak için talepte bulunduklarını dile getirdi. Adalet Bakanlığı 2024 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı hangi branşta alım yapacak, başvurular ne zaman, şartlar neler? İnfaz ve koruma memuru, büro personeli, destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför), hemşire alımı yapılacak mı? İşte detaylar.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''1 Ocak 2023 tarihinden bu yana vefat, emeklilik, istifa, göreve son verme ve benzeri sebeplerle Bakanlığımızdan ayrılan toplam personel sayımız 6.976 olmuştur. Bu süreçte artmaya devam iş yükümüz, yeni kurulan mahkeme ve dairelerimiz, faaliyete geçen bölge adliye mahkemeleriz personel ihtiyacımızı daha da artırmıştır." dedi. Bakan Tunç, adliyelerde, ceza infaz kurumları, icra daireleri ve adli tıp kurumlarında görevlendirilmek üzere 22.984 personelin taleplerinin iletildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının ardından en çok merak edilen konu da ilanın ne zaman yayınlanacağı. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanın önümüzdeki aylarda yayınlanması beklenmekte.

Adalet Bakanlığı 2024 yılı personel alımı ile ilgili en güncel bilgilere Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesini (https://www.adalet.gov.tr/) ve duyurularını takip ederek ulaşabilirsiniz.

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.

Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Adalet Bakanlığı merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan şartını her dönem istemektedir. Geçen yıl yapılan alımlarda da en düşük 70 olarak değerlendirilmiştir.