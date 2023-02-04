6 Şubat 2023 pazartesi okullar tatil mi? İstanbul, Ankara, Gaziantep pazartesi okullar tatil mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların durumu hava raporuna göre belli olacak. Kar yağışına karşı önlemlerini alan valilikler gerekli gördükleri takdirde eğitim öğretime ara verilen illeri kamuoyu ile paylaşıyor.Kar tatili haberlerinin pazar akşamı gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili güncel duyurulara haberlerimizde yer vereceğiz.Ankara'da pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin Ankara Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Vasip Şahin'in açıklamaları bekleniyor. Ancak henüz 3 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.Okullarda kar tatili olması durumunda haberimiz güncellenecektir.İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Saat 16:00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım." uyarısında bulundu.İstanbul için de henüz kar tatili haberi gelmedi. Konuyla ilgili resmi duyurular geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.Türk Hava Yolları İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği 5-6 Şubat tarihlerindeki İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 238 seferin iptal edildiğini duyurdu.Türk Hava Yolları (THY) 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcularını seferlerde iptallerin olabileceğine karşın uyarmıştı.Yapılan uyarının ardından THY İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 238 seferini iptal ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler'' ifadelerine yer verildi.