6 AYLIK ENFLASYON FARKI 2024 ORANI NE KADAR? | Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı toplamı belli oldu mu?

Son dakika: Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur zammı ve emekli kök maaş zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile memurların ve memur emeklilerinin maaşı Temmuz-Ocak dönemi için ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı düzenlemesi içinse gözler ekonomi yönetimine çevrildi. İşte zamlı maaşların ödeneceği tarihler ve Temmuz 2024 zammı haberinin detayları



HAZİRAN AYI ENFLASYONU TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANDI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 , yıllık bazda 71,60 ise yüzde olarak açıklandı. Böylece 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti.



6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?



Açıklanan veriler ışığında zam oranları şöyle oldu:



6 aylık enflasyon: Yüzde 24.73

6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 24.73

6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 8.46

6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19.31



İŞTE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI (TEMMUZ 2024)



Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL'den -12.695 TL

Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL'den -10.089 TL

SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL'den - 14.178 TL

SSK (2000 sonrası) - 7.047'den - 8.789 TL



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE



10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması. Eğer bu senaryo gerçekleşirse en düşük emekli maaşının 12.500 ila 15.000 TL arasında bir rakamda yeniden belirlenebileceği dile getiriliyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için de Meclis düzenlemesi gerekiyor.



MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ 2024 MAAŞLARI



En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL -17.586 TL

En düşük memur maaşı: 32.860 TL'den - 39.205 TL

Bekar memur: 30.372 TL'den – 36.236 TL



ZAMLI MAAŞLAR İÇİN ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU



Memur ve memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ila 5'i arasında alıyor. Ancak Temmuz ayı enflasyonu maaş ödeme dönemi içerisinde açıklandı. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar maaşlarını zamsız olarak hesaplarında görecek. Memurların enflasyondan doğan maaş farklarının ay bitmeden ileri bir tarihte hesaplarına aktarılması bekleniyor.



MECLİS'İN MESAİSİ HIZLANACAK



SSK emeklileri ise her ayın 17'si ile 26'sı arasında ve Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylıklarını alıyor. Eğer Meclis en düşük emekli maaşı için karar alır ve ayın 17'sine kadar yasayı onaylarsa zamlı maaşlar gününde ödenecek. Ancak yasa yetişmezse de ek iyileştirmeyle oluşan fark daha sonra hesaplara geçecek.



4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31)



ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL – 57.762

MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL – 40.824

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL – 52.575

ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL – 47.441

BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL – 58.074

POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL – 52.552

UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL – 66.174

HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL – 47.060

MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL – 58.957

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL – 41.890

PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL – 85.671

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL – 56.537

VAİZ 1/4 - 41.205 TL – 49.161

AVUKAT 1/4 - 47.087 TL – 56.179

