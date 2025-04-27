1 Mayıs'ta kuaförler ve berberler açık mı? 2025

1 Mayıs'ta kuaför ve berberler açık mı, çalışıyor mu? Bugün 1 Mayıs nedeniyle kuaför ve berbere gidecekler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere bugün birçok kurum ve kuruluş resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs'ta kuaför ve berberler açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

1 Mayıs resmi tatil resmi kurum ve kuruluşlar bugün kapalı. Ancak berber ve kuaförler özel kuruluşlar olduğu için tüm berber ve kuaförler kapalı olmayacak.

Güzellik merkezleri de tıpkı kuaför ve berberler gibi yönetimlerinin tercihine göre kapalı olacak. Ancak resmi kuruluş olmadığı için birçok güzellik merkezi açık olacak.