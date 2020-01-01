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Zlatko Dalic: "7 gündür çalışıyoruz ama olmadı"

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, İngiltere maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Zlatko Dalic: '7 gündür çalışıyoruz ama olmadı'
Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, İngiltere'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Kendi hatalarıyla maçı verdiklerini söyleyen teknik adam, "İlk 20 dakika baskıyla mücadele etmeye çalıştık. Sonra durumu biraz kontrol altına aldık ancak bir hata yaptık. 7 gündür rakibe boşluk vermememiz gerektiğini konuşuyoruz ancak bir anlık hata sonucu boşluk buldular ve golü attılar" ifadelerini kullandı.

İyi durumda olduklarını belirten Dalic, "Hücumda kalitemizi gösteremedik ancak İngiltere gibi harika bir takıma karşı oynadık. Maçın büyük kısmında dengeyi sağladık. Bu beni gelecek maçlar için cesaretlendiriyor" dedi.

Hırvatistan, D Grubu'ndaki 2. maçında 18 Haziran günü Çekya ile kozlarını paylaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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