Þampiyonluk, Ýtalya ekonomisine 4 milyar avro deðer katacak

Uluslararasý marka deðerlendirme kuruluþu Brand Finance'a göre, 2020 Avrupa Futbol Þampiyonasý final mücadelesinde kupayý evine götüren Ýtalya'nýn, bu galibiyetle ekonomik anlamda da "iyi bir skor" elde etmesi, gayri safi milli hasýlasýný 4 milyar avro artýrmasý bekleniyor.



AA muhabirinin, Brand Finance verilerinden yaptýðý derlemeye göre, Ýtalya'nýn þampiyonluðu, ülke ekonomisine de katkýda bulunacak.



Final karþýlaþmasýna katýlmak bile yiyecek - içecek, konaklama, perakende sektörleri kanalýyla her iki ülke gayri safi milli hasýlasýna önemli katkýda bulunurken kupanýn getirdiði prestijin Ýtalya ekonomisine kýsa vadede 4 milyar avro deðer katmasý bekleniyor.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyalleþme fýrsatlarýnýn azalmasý ve uzun bir sokaða çýkma yasaðýnýn ardýndan gerçekleþen þampiyonanýn tüketici güvenini artýrdýðý tespit edilirken, bunun harcamalara da yansýdýðý görüldü. Ýtalya'nýn zaferiyle yükseliþe geçen motivasyonun, özellikle yiyecek ve içecek, alkol ve tütün, ev eþyalarý ve hizmetleri, ulaþým, eðlence, kültür ve misafirperverlik harcamalarýnda artýþ saðlayacaðý tahmin ediliyor.



Ayrýca bu þampiyonluðun, Ýtalya'nýn kültür, kültürel miras, spor alanýnda mevcut ülke algýsýný, turizm gücünü olumlu yönde etkileyeceði öngörülürken, sponsorluk gelirlerine de ilave 13 milyon avroluk gelir saðlamasý ve bunun toplamda 59 milyon avroya çýkmasý bekleniyor.



Oyuncu ve menajerlerin de karlý çýkmasý, Ýtalya ekibin alacaðý 24 milyon sterlin primi paylaþmalarý öngörülüyor.



- "Türk futbolunda fiziki yatýrýmlarýn geri dönüþü saðlanmalý"



AA muhabirine deðerlendirmelerde bulunan Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem Ýlgüner, Türkiye'nin futbol alanýnda yaptýðý fiziki yatýrýmlarýn mutlaka geri dönüþünün saðlanmasý gerektiðini belirterek, aksi halde net kazanç yerine net kaybýn sürekli artacaðýný vurguladý.



Ýlgüner, Çin'de yürüttükleri araþtýrmaya göre bu ülkedeki futbolseverlerin yüzde 15'inin Ýngiltere, yüzde 14'ünün Ýspanya ve yüzde 11'inin Almanya ligini izlediðinin tespit edildiðine dikkati çekerek, Süper Lig'i (Türkiye) izleyenlere dair kayda deðer bir veri bulunmadýðýný söyledi. Ýlgüner, "Türk futbolu geliþmeli, dünya arenasýnda baþarýlarýný artýrmalýdýr. Türk spor kulüplerinin ülke sýnýrlarý dýþýnda taraftar kitlesi oluþturmasý, markalaþmasý, yayýn, ticari ürün ve sponsorluk gelirlerini artýracak, Türkiye algýsýný yükseltecektir." deðerlendirmelerinde bulundu.



