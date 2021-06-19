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İngiltere Rashford'a destek için toplandı

İtalya maçında kaçırdığı penaltı nedeniyle ırkçı saldırılara maruz kaldığını söyleyen Marcus Rashford'da tüm ülke sahip çıktı.

İngiltere Rashford'a destek için toplandı
İngiltere'de yüzlerce vatandaş, İtalya'nın penaltılarla kazandığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finali sonrasında sosyal medyadan ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolcu Marcus Rashford'a destek vermek için toplandı.

İngiltere'nin Manchester kentindeki Withington bölgesinde, final maçı sonrası Rashford'un resminin tahrip edildiği duvar önünde toplanan yaklaşık 700 kişilik topluluk, ırkçılığa karşı İngiliz futbolcuya destek verdi.

Resmi yapan Manchesterlı sanatçı Akse, duvarda tahrip edilen bölgeleri yeniden onarırken, futbolcuya destek mesajları içeren mektuplar ve İngiltere bayrakları da duvara asıldı.

Manchester United'da forma giyen Rashford ise eyleme katılanlara ve kendisine destek verenlere Twitter hesabından teşekkür mesajı yolladı.

İtalya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu. İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka hakkında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından hakaret içerikli yorumlar paylaşılmıştı.

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, Büyük Britanyalı Formula 1 sürücüsü Lewis Hamilton, Norveçli futbolcu Erling Haaland, İngiltere Milli Takımı'nın santrforu Harry Kane, Fransız futbolcu Paul Pogba, Barcelona Kulübü, Japon tenisçi Naomi Osaka gibi birçok ünlü isim ve organizasyon, yaşananları kınayarak Rashford'a destek mesajı yollamıştı.

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