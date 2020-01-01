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UEFA'dan TFF'nin "Sunduğun Gol Olsun" projesine ödül

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından EURO 2020 için hazırlanan proje, "Fan Engagement" kategorisinde yaratıcılık ve inovasyon ödülüne layık görüldü.

UEFA'dan TFF'nin 'Sunduğun Gol Olsun' projesine ödül
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için hazırladığı "Sunduğun Gol Olsun" projesi, UEFA tarafından ödüle layık görüldü.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Instagramda büyük ilgi gören projenin UEFA Grow Ödülleri'nde, "Fan Engagement" kategorisinde yaratıcılık ve inovasyon ödülünü kazandığı belirtildi.

Çevrim içi düzenlenen törende TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, açılış konuşması yapan isimler arasında yer aldı. UEFA'ya üye ülkelerin futbolu geniş kitlelere tanıtmak için oluşturduğu yenilikçi projelerini ödüllendirmek amacıyla pazarlama alanında düzenlenen UEFA Grow Ödülleri'ne 43 federasyon başvururken, toplamda 150 proje değerlendirmeye alındı.

Ödüle layık görülen "Sunduğun Gol Olsun" projesi, 128 bin taraftarın katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'de spor kategorisinde en çok katılım sağlanan ve kullanılan sosyal medya filtresi olan proje, EURO 2020'de Türkiye-İsviçre maçında İrfan Can Kahveci'nin attığı golle hayat buldu.

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