Donnarumma: 'Kazandığımızı fark etmedim'

EURO 2020'nin en iyi oyuncusu seçilen ve finalde İngiltere'nin kaçırdığı 3 penaltının 2'sini kurtararak kupayı getiren Gianluigi Donnarumma, son penaltı sonrası neden sevinmediğini anlattı.



Donnarumma, "Penaltıyı kurtardığım anda sevinmedim çünkü ne olup bittiğini anlamadım. Jorginho penaltıyı kaçırınca kaybettik sandım. Sonra hakeme baktım, takıma baktım ve her şeyin yolunda olduğunu anladım." dedi.



İtalyan kaleci, "Son penaltıyı kurtarınca sevinmedim. Çünkü ne olduğunu anlamamıştım. Takım arkadaşlarımın büyük bir sevinçle üstüme geldiğini görünce kazandığımızı anladım." ifadelerini kullandı.



22 yaşındaki Donnarumma, "Henüz kariyerimin başındayım ve gerçekleştirmek istediğim çok hedef var. Her zaman en büyük silahım, hırsım olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



