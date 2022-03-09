UEFA'dan EURO için yeni karar! 32 takım...

UEFA, 2028'den itibaren Avrupa Şampiyonası'nı 32 takıma yükseltmeyi planladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan EURO için yeni karar! 32 takım...
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09 Mart 2022 18:19
UEFA, Avrupa Şampiyona'sındaki takım sayısını artırmaya hazırlanıyor.

Daily Mail'in haberine göre, UEFA'nın, 2028 yılından itibaren Avrupa Şampiyonası'nın 24'ten 32 takıma yükseltmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, bu sistemi çoğu ülke desteklese de bazı kesimler tarafından kabul görmediği ve EURO'nun kalitesine zarar vereceği görüşünde olduğu kaydedildi.

Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Maheta Molango konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sistem sadece ürünün kalitesine zarar verir. Kısa vadede maddi faydası olabilir ama uzun vadede turnuvanın kalitesini bozar." ifadelerini kullandı.

Molango ayrıca, daha önce FIFA'nın iki yılda bir Dünya Kupası kararına da karşı çıktıklarını ve bu iki konuyla ilgili Gianni Infantino başta olmak üzere birçok kişiyle daiyalog halinde olduklarını söyledi.

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