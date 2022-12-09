Messi çok sert eleştirmişti! Deneyimli hakemden emeklilik kararı!

Arjantin ile Hollanda arasındaki karşılaşmada verdiği kararlar ile eleştirilen İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'dan flaş bir karar geldi.



Arjantin basınında yer alan habere göre; deneyimli hakem emeklilik kararı aldı.



Lahoz, Arjantin ile Hollanda'nın karşı karşıya geldiği maçta verdiği kararlar ile eleştirilerin odağına yerleşmişti. İspanyol hakeme bu maçtan sonra turnuvada maç verilmemişti.



LIONEL MESSI ELEŞTİRMİŞTİ



Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi, maçın ardından hakem Mateu Lahoz için şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz. Eğer hakem hakkında konuşursam ceza alırım."



Antonio Mateu Lahoz, 2011 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor ve UEFA'nın elit hakemleri arasında yer alıyor. La Liga'nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Liginde maç yönetiyordu.



Deneyimli hakem 29 Mayıs 2021'de, Manchester City ile Chelsea arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni yönetti.



