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Messi'nin Katar'da kaldığı oda müze oluyor

Dünya Kupası'nın şampiyonu Arjantin Milli Takımı, turnuva boyunca Katar Üniversitesi'nin kampüsünde kalmıştı. Katar, Dünya Kupası'na performansıyla damga vuran Lionel Messi'nin kaldığı odayı müze yapmaya karar verdi.

Messi'nin Katar'da kaldığı oda müze oluyor
Dünya Kupası'nda rekora doymayan ve şampiyonluğun ardından ülkesinde adeta kahraman ilan edilen Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'nin Katar'da kaldığı oda için sürpriz bir karar alındı.

KALDIĞI ODA MÜZE OLUYOR

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası süresince Katar Üniversitesi'nin kampüsünde kalmıştı. Katar, Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'nin kaldığı odayı müze yapmaya karar verdi.

36 YIL SONRA GELEN ZAFER

Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı, Fransa'yı yenerek turnuvada 36 yıl sonra zafere ulaşmıştı. Tangocular, ülkesine büyük mutluluk yaşatırken, Arjantin'de izdihama sebep olan kutlamalar dünya çapınca ses getirmişti. 


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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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