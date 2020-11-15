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Zlatan Ibrahimovic, EURO2020'de yok!

İsveç'in 39 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kaçıracak.

Zlatan Ibrahimovic, EURO2020'de yok!
İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, Zlatan Ibrahimovic'in EURO2020'de olmayacağını açıkladı.

Milan formasıyla sakatlık yaşayan Ibrahimovic hakkında İsveç Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklama yapan Andersson, "Zlatan kadroda olmayacak. Umarım kısa süre içerisinde onu futbol sahalar5ında görürüz." ifadelerini kullandı.

İsveç Milli Takım formasını ilk kez 2001'de giyen 39 yaşındaki yıldız, 2016'da veda etmiş ancak 2021'de sürpriz biçimde tekrar milli takıma katılma kararı almıştı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maçta forma giyen Zlatan Ibrahimovic, iki asist yapmıştı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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