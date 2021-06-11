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Vladimir Petkovic: "Türkiye'den önce İtalya'yı düşünüyoruz"

İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, İtalya maçı öncesinde konuştu.

Vladimir Petkovic: 'Türkiye'den önce İtalya'yı düşünüyoruz'
İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic , İtalya ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında, daha önce Lazio Teknik Direktörü olarak bulunduğu Roma'ya 8 yıl aradan sonra dönmekten memnun olduğunu belirtti.

Petkovic, İtalya maçı için "Biz her zaman yaptığımızı gibi yine kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. İtalya'ya saygı duyuyoruz." dedi.

İtalya'nın önemli bir rakip olduğunun altını çizen Petkovic, "İtalya sadece bizim grubun ya da yarının değil genel olarak bu turnuvanın favorisi. Biz onlara nasıl sürpriz yapabiliriz ona bakacağız, bunu yapacak kalitemiz var, yapmalıyız da. Oyunu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız, belki biraz daha hızlı oynayarak ve daha iyi hücum ederek ve son vuruşları iyi kullanarak." diye konuştu.

İsviçre'nin Fransa, Brezilya gibi büyük takımlara yenilmediğinin hatırlatılması üzerine Petkovic, diğer büyük takımlara yaptıkları gibi kendi oyunlarını ortaya koyarak başarılı olmaya çalışacaklarını söyledi.

Petkovic, bir sonraki Türkiye maçının sorulması üzerine adım adım düşündüklerini, önceliklerinin İtalya maçı olduğunu belirtti.

İsviçreli milli oyuncu Xherdan Shaqiri de Roberto Mancini'nin iyi bir takım oluşturduğunu ifade etti.

Shaqiri, Galler maçına göre buldukları fırsatları gole çevirmeleri gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gol atmaya çalışacağız. 9 maçtır gol yemiyorlar. Bu onların gücünü gösteriyor. Biz gol atarak onlara sıkıntı yaratmanın yoluna bakacağız. Biz büyük takımlara karşı iyi performans koyduk bugüne kadar. Geliştik, daha da iyi olmaya bakıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız ve yarın sahaya inmek için sabırsızlanıyoruz."

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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