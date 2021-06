Umutlarımız paramparça oldu

EN İYİ 4 ÜÇÜNCÜ ARASINA GİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

A MİLLİ TAKIM'A BÜYÜK DESTEK

MAÇ ÖNCESİNDE TÖREN YAPILDI

GEORGE FLOYD ANILDI

A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki 2. maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galler 2-0 kazandı ve millilerimizin gruptan çıkması mucizelere kaldı.Galler'e galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Aaron Ramsey ve 90+5. dakikada Roberts'tan geldi. Öte yandan Gareth Bale, 61. dakikada kullandığı penaltıyı üstten dışarı gönderdi.İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Takımımız, böylece 2 maç sonunda -5 averajla son sırada kaldı. İlk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler ise 4 puana yükseldi ve önemli bir avantajı eline geçirdi.A Milli Takımımız, gruptaki son maçında 20 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Galler ise son maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak.İlk 2 maçında puan alamayan ve henüz gol atamayan A Milli Takımımız, diğer gruplardaki sonuçları bekleyerek İsviçre maçında gruplardaki en iyi 4 üçüncüden biri olmak için mücadele verecek. EURO 2020'de her gruptan ilk 2 ile birlikte 6 grubun en iyi 4 üçüncüsü 2. tura yükselecek.A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, İtalya ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.Şenol Güneş, İtalya karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'nın yerine, Galler maçında Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürdü.Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı.Abdülkadir Ömür, Enes Ünal ve Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.Türkiye ile Galler arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı'nın A Milli Takıma büyük bir destekle karşılandı. Ay-yıldızlı ekibin kadrosu okunurken ve maç için sahaya çıkarken tribünlerden tezahüratlar ve alkışlar yükseldi.Pandemi tedbirleri nedeniyle 69 bin kişilik Olimpiyat Stadı'na 33 bin taraftar alındı. Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.Tribünde "Tek millet iki devlet" yazılı pankart da açıldı.Bakü Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde az sayıda Galler taraftarı da yer aldı.Karşılaşma öncesinde Türk Milli marşı tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte büyük bir coşkuyla okundu.Türkiye-Galler karşılaşması için Bakü Olimpiyat Stadı'nda kısa bir tören düzenlendi.Saha zeminine Avrupa Şampiyonası Kupası'nın görselinin olduğu bir pankart serilirken, stat ekranlarında da 1960'dan bugüne kadar kazanılan Avrupa Şampiyonlukları'nın görüntüleri yer aldı.Karşılaşma öncesinde, ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd anıldı.İki takım oyuncuları, başlama vuruşundan önce diz çökerek ırkçılığa karşı mesaj verdi.6. dakikada Galler tehlikeli geldi. Bale'in ara pasıyla ceza sahamızda topla buluşan Ramsey, Çağlar'dan sıyrıldı, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden vuruşunda, Uğurcan ayaklarıyla topu kornere çeldi.9. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasındaki Burak Yılmaz'a yerden pasını gönderdi. Burak'ın gelişine vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.24. dakikada Galler tehlikeli bir pozisyon daha yakaladı. Bale'in ara pasıyla Ramsey ceza sahasında topla buluşta ve kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ramsey'in müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.29. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kaan Ayhan kafayı vurdu, Morrell köşeye giden topu kale çizgisi önünde kafayla uzaklaştırdı.30. dakikada A Milli Takım yine kornerle gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde bu kez Çağlar Söyüncü kafayı vurdu, savunma kaleye giden topu yine kafayla uzaklaştırdı.42. dakikada Galler öne geçti. Bale'in savunmanın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Ramsey, göğsüyle düzelttiği meşin yuvarlağı ayak içiyle yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.47. dakikada sol kanatta topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, Galler ceza sahasına ortasını gönderdi, arka direkte topla buluşan Cengiz iyi bir kafa vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.54. dakikada A Milli Takım çok net bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan Hakan'ın kullandığı kornerde arkaya açılan topu Merih Demiral kafa ile içeriye çevirdi, Kaan'ın da dokunduğu topu, Burak Yılmaz altı pas içinde önünde buldu. Burak, yakın mesafeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.58. dakikada Galler tehlikeli geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Connor Roberts'ın yerden gönderdiği pasta Ramsey topla buluştu. Ramsey'in sert şutunda top kaleci Uğurcan'dan döndü, boşta kalan meşin yuvarlağı Merih Demiral uzaklaştırdı.60. dakikada Galler penaltı kazandı. Hakem Artur Dias, Bale ile Zeki Çelik arasında yaşanan pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada penaltı atışını kullanan Gareth Bale, topu üstten auta gönderdi.62. dakikada kaleci Uğurcan Çakır ayağında topu fazla bekletti. Uğurcan'ın uzaklaştırmak istediği topa, ceza sahasındaki Bale ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.79. dakikada Galler'in gelişen atağında sağ kanattaki Ramsey'in altı pas önüne yaptığı ortada Bale kafayı vurdu. Uğurcan soluna gelen meşin yuvarlağı uzandı ve kontrol etti.87. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golünü yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Merih Demiral kafayı vurdu, kaleci Ward topu kornere çeldi.90+5. dakikada Galler ikinci golünü buldu. Galler'in sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Bale altı pasa hareketlendi, uygun pozisyondaki Connor Roberts'a pasını gönderdi. Bu oyuncunun yerden şutunda top ağlara gitti: 0-2.Bakü OlimpiyatArtur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş (Dk. 72 Mert Müldür), Okay Yokuşlu (Dk. 46 Merih Demiral), Ozan Tufan (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman (Dk. 75 Halil Dervişoğlu), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder (Dk. 83 İrfan Can Kahveci), Burak YılmazWard, Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Morrell, Allen (Dk. 73 Ampadu), Bale, Ramsey (Dk. 85 Wilson), James (Dk. 90+3 Williams), MooreDk. 42 Ramsey, Dk. 90+5 Connor Roberts (Galler)Dk. 90+2 Ben Davies, Dk. 90+2 Mepham (Galler), Dk. 90+2 Burak Yılmaz, Dk. 90+2 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye)