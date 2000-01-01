Ukrayna'dan Bosna'da mucizevi geri dönüş

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off B Grubu yarı final maçında Savo Milosevic'in ekibi Bosna-Hersek ile Sergiy Rebrov'un ekibi Ukrayna karşı karşıya geldi.



Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 85. dakikasına 1-0 geride giren Ukrayna 85. dakikada Roman Yaremchuk ve 88. dakikada Artem Dovbyk ile bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.



Ev sahibi Bosna-Hersek'in tek golünü ise 56. dakikada Mykola Matvienko kendi ağlarına gönderdi.



Bosna Hersek'te Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko 90 dakika sahada kalırken, Rade Krunic 90+2'de oyundan alındı. Kasımpaşa'da forma giyen Haris Hajradinovic ise 82 dakika sahada kaldı. Rizespor'da forma giyen Dal Varesanovic ve Ankaragücü'nde forma giyen Nihad Mujakic ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla birlikte Ukrayna finale yükselirken, Bosna - Hersek EURO 2024'e katılma şansını kaybetti.



Finalde İzlanda ile karşılaşacak olan Ukrayna, İzlanda'yı da geçmesi durumunda EURO 2024'te Belçika, Romanya ve Slovakya'nın yer aldığı E Grubu'na düşecek.



