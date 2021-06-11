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UEFA'dan Müslümanlar için Heineken kararı!

UEFA, EURO 2020 basın toplantılarında Heineken şişelerini Müslüman oyuncuların önüne koymayacak.

UEFA'dan Müslümanlar için Heineken kararı!
EURO 2020 organizatörleri, Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Paul Pogba'nın geçen hafta Heineken şişesini masadan kaldırmasının ardından harekete geçti.

EURO 2020'de bundan sonraki süreçte düzenlenecek basın toplantılarına katılan Müslüman futbolcuların önlerine Heineken şişeleri koymama kararı alan EURO 2020 organizatörleri yine de son kararı basın toplantısına gelen futbolcu ve teknik direktörlere bırakacak.

EURO 2020 organizatörleri, basın toplantılarından önce takımlara, oyunculara ve antrenörlere dini nedenlerle Heineken şişelerinin kullanılmasına itiraz edip etmeyeceklerini önceden soracak.

Pogba gibi müslüman olan Fransız forvet Karim Benzema'nın Fransa - Portekiz maçından sonra Maçın Yıldızı ödülünü kazandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında Heineken şişesi de yer almadı.

UEFA, şu ana kadar EURO 2020'nin bir yan gösterisi olan basın toplantılarında turnuva sponsorlarına (dini sebepler hariç) karşı bir tavır sergilenmeye devam edilmesi halinde takım, futbolcu ve teknik direktörleri para cezasına çarptırabileceği konusunda uyardı.

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