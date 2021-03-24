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TRT Spor'da yaz programı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Wimbledon Tenis Turnuvası, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bu yaz TRT'de yayımlanacak.

TRT Spor'da yaz programı
Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Wimbledon Tenis Turnuvası, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bu yaz TRT'de izleyicilerle buluşacak.

Salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı, TRT'de yaşanacak. Türkiye-İtalya açılış maçıyla başlayacak olan şampiyonada oynanacak 51 müsabakanın tamamı, TRT'nin 3 ayrı kanalında canlı yayımlanacak.

Teniste dört grand slamden biri olan Wimbledon Turnuvası da TRT'de tenisseverlerle buluşacak. 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde dünyanın en önemli tenisçilerinin boy göstereceği turnuva, canlı yayınla TRT Spor ve Türkiye'nin yeni spor kanalı TRT Spor Yıldız'da olacak.

1972'den bugüne Türkiye'nin olimpiyat kanalı olan TRT, olimpiyat meşalesini 13. kez evlere taşıyacak. Heyecanla beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda dünya yıldızları ve milli sporcuların madalya mücadelesi, TRT'de ekranlara gelecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde canlı yayınla TRT Spor ve sporun her rengini ekrana getiren TRT Spor Yıldız'da izlenecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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