Szymanski attı, Polonya finale kaldı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off A Grubu yarı final maçında Polonya ile Estonya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Polonya, kendi evinde 5-1 kazandı.



Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Frankowski, 50. dakikada Piotr Zielinski, 70. dakikada Jakub Piotrowski, 73. dakikada Karol Mets (K.K), 77. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Syzmanski kaydetti. Estonya'nın tek golü 78. dakikada Martin Vetkal'den geldi.



14 MAÇ SONRA GOL



Polonya'da Fenerbahçeli yıldız Syzmanski, 14 resmi maç sonra gol kaydetti.



Estonya'da Maksim Paskotsi, 27. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Polonya'da Süper Lig'de forma giyen oyuncular Sebastian Szymanski ve Adam Buksa karşılaşmada 72. dakikada oyuna girdi. Krzysztof Piatek ise süre almadı.



RAKİP GALLER OLACAK



Bu sonuçla birlikte Polonya, Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek adına A Grubu'nda finale kalmayı başardı. Polonya'nın final maçındaki rakibi Finlandiya'yı eleyen Galler olacak.



