Haber Tarihi: 09 Mart 2023 22:39 -
Güncelleme Tarihi:
09 Mart 2023 22:39
Sevilla Fenerbahçe maçı Exxen izle, FB maçı linki
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşıyor. İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Sevilla - Fenerbahçe maçını Exxen canlı yayınlayacak.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına bir röportaj verdi. Gomez, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi ve Fenerbahçe'ye övgüde bulundu. İşte Gomez'in röportajından satır başları...
SEVILLA'YI FENERBAHÇE KARŞISINDA NE BEKLİYOR?
"Sevilla'nın bekleyebileceği Fenerbahçe, hiç şüphesiz, savunma aşamasında ve baskı aşamasında çok agresif olmasıyla karakterize edilen, aşağı yukarı aynı oyun çizgisini koruyan bir Fenerbahçe'dir. Sezon başından beri çok net bir fikir ortaya koyan ve takımı çok iyi çalışılmış şeylerle bir takım haline getiren Jorge Jesus liderliğindeki bu takımın temel özelliği... Sevilla için iyi bir oyun zor olabilir."
FENERBAHÇE'NİN ZAYIF YÖNLERİ NELER?
"Sevilla, çok agresif olabilen bu ilk baskının üstesinden gelebilirse o zaman Fenerbahçe, bu baskının bir sonucu olarak genellikle geride kalabilir. Sevilla sakin olmayı, topu çabuk kaybetmemeyi, iki ya da üç pas atmayı becerebiliyorsa dikey oynayarak işini kolaylaştırabilir."
FENERBAHÇE'NİN GÜÇLÜ YÖNLERİ?
"Hiç şüphesiz baskı, baskıdaki agresiflik benim bu Fenerbahçe'de en çok altını çizeceğim şey. Daha sonra çok ilginç oyuncuları oluyor ama topa sahip olduklarında çok detaylandırmıyorlar, daha dik ve daha az kontrollüler. Jorge Jesus'un çabuk topa sahip olma mantalitesine önemli bir dokunuş yaptığına şüphe yok."
FENERBAHÇE'DE HANGİ OYUNCULAR ÖNE ÇIKIYOR?
"Bazıları Türkiye dışında daha az tanınan birkaç ilginç oyuncuya sahip. Forvet Enner Valencia, Ekvador ile Dünya Kupası'nda gol attı ve Türkiye liginde en çok gol atan oyuncu. Jorge Jesus için çok önemli bir oyuncu Willian Arao, Fernando'ya benzer bir tarza sahip olabilen bir defansif orta saha oyuncusu. 2-3 tane çok enteresan oyuncu var, daha az bilinen, bek Ferdi gibi... Türkiye'de çok uzun yıllar kalacağını sanmadığım, çok hücumcu, çok kaliteli ve hatta golcü bir futbolcu. Szalai gibi çok ilginç bir genç stoper var. Ve sonra altını çizelim, ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinden mi çıkacak bilmiyorum ama Türkiye'nin muhtemelen en yetenekli genç oyuncusu, 17 yaşında olan Arda Güler. Türkiye'deki herhangi bir scouting departmanı ve Avrupa'daki herhangi bir büyük takım onu izleyebilir."
EN ÇOK BİLİNEN OYUNCU BATSHUAYI
"Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Sakatlanmıştı ve Sevilla'ya karşı oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Avrupa Ligi'nde ve ayrıca Lig'de önemli sayıda gol attı. Enner Valencia ile çok iyi anlaştı ve kendisi de önemli bir oyuncu."
SEVILLA'YI TÜRKİYE'DE NASIL BİR ATMOSFER BEKLİYOR?
"Fenerbahçe'nin Sevilla'da beklediğinin aynısını siz de bekleyebilirsiniz. Sevilla taraftarları ve Sevilla'da oynamak kolay değil, Türkiye'de de kolay değil. Dürüst olmak gerekirse, Sanchez-Pizjuan'ın sıcak bir stadyum olduğunu ve taraftarların tepki verme eğiliminde olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de aynı tarz, takımı çok destekleyen duygusal taraftarlar var."
BU YIL FENERBAHÇE'YE KARŞI KAZANDINIZ
"Onların sahasında iyi bir oyun oynamıştık. Bizim için çok iyi geçti çünkü 0-3 kazandık ve özellikle büyük rakibimize karşı bizim için çok önemli bir galibiyetti ve deplasmanda bu gol farkıyla galibiyet alalı uzun yıllar olmuştu. Bizim için ligde şu ana kadar temel bir maçtı."
SEVILLA FENERBAHÇE'Yİ İYİ TANIR
Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
SEVILLA - FENERBAHÇE: NASIL GELDİLER?
Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Fenerbahçe'de Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Ezgjan Alioski maç kadrosuna alınmayan isimler olarak dikkat çekti. Sevilla'da Marcao, Karim Rekik ve antrenmanlara yeni başlayan Löic Bade kadroda yer almadı.
İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.
Kupa 2'de 135. maç
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 78 gol yedi.
Yüksek riskli maç ilan edildi
Yaklaşık 3 bin sarı-lacivertli taraftarın geleceğini tahmin eden İspanya devletine bağlı Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleransızlık Komisyonu, Sevilla-Fenerbahçe maçını yüksek riskli ilan etti. Sevilla'nın bu sezon PSV Eindhoven ve Glasgow Rangers'a karşı evinde oynadığı maçlarda taraftar olayları çıkmıştı. Türk takımlarının bu zamana kadar Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynadığı maçlarda Sevilla'ya karşı galibiyeti bulunmazken, burada oynanan 5 karşılaşmada İspanyol takımının 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.