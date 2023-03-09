Sevilla Fenerbahçe maçı Exxen izle, FB maçı linki

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına bir röportaj verdi. Gomez, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi ve Fenerbahçe'ye övgüde bulundu. İşte Gomez'in röportajından satır başları...SEVILLA'YI FENERBAHÇE KARŞISINDA NE BEKLİYOR?"Sevilla'nın bekleyebileceği Fenerbahçe, hiç şüphesiz, savunma aşamasında ve baskı aşamasında çok agresif olmasıyla karakterize edilen, aşağı yukarı aynı oyun çizgisini koruyan bir Fenerbahçe'dir. Sezon başından beri çok net bir fikir ortaya koyan ve takımı çok iyi çalışılmış şeylerle bir takım haline getiren Jorge Jesus liderliğindeki bu takımın temel özelliği... Sevilla için iyi bir oyun zor olabilir."FENERBAHÇE'NİN ZAYIF YÖNLERİ NELER?"Sevilla, çok agresif olabilen bu ilk baskının üstesinden gelebilirse o zaman Fenerbahçe, bu baskının bir sonucu olarak genellikle geride kalabilir. Sevilla sakin olmayı, topu çabuk kaybetmemeyi, iki ya da üç pas atmayı becerebiliyorsa dikey oynayarak işini kolaylaştırabilir."FENERBAHÇE'NİN GÜÇLÜ YÖNLERİ?"Hiç şüphesiz baskı, baskıdaki agresiflik benim bu Fenerbahçe'de en çok altını çizeceğim şey. Daha sonra çok ilginç oyuncuları oluyor ama topa sahip olduklarında çok detaylandırmıyorlar, daha dik ve daha az kontrollüler. Jorge Jesus'un çabuk topa sahip olma mantalitesine önemli bir dokunuş yaptığına şüphe yok."FENERBAHÇE'DE HANGİ OYUNCULAR ÖNE ÇIKIYOR?"Bazıları Türkiye dışında daha az tanınan birkaç ilginç oyuncuya sahip. Forvet Enner Valencia, Ekvador ile Dünya Kupası'nda gol attı ve Türkiye liginde en çok gol atan oyuncu. Jorge Jesus için çok önemli bir oyuncu Willian Arao, Fernando'ya benzer bir tarza sahip olabilen bir defansif orta saha oyuncusu. 2-3 tane çok enteresan oyuncu var, daha az bilinen, bek Ferdi gibi... Türkiye'de çok uzun yıllar kalacağını sanmadığım, çok hücumcu, çok kaliteli ve hatta golcü bir futbolcu. Szalai gibi çok ilginç bir genç stoper var. Ve sonra altını çizelim, ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinden mi çıkacak bilmiyorum ama Türkiye'nin muhtemelen en yetenekli genç oyuncusu, 17 yaşında olan Arda Güler. Türkiye'deki herhangi bir scouting departmanı ve Avrupa'daki herhangi bir büyük takım onu izleyebilir."EN ÇOK BİLİNEN OYUNCU BATSHUAYI"Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Sakatlanmıştı ve Sevilla'ya karşı oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Avrupa Ligi'nde ve ayrıca Lig'de önemli sayıda gol attı. Enner Valencia ile çok iyi anlaştı ve kendisi de önemli bir oyuncu."SEVILLA'YI TÜRKİYE'DE NASIL BİR ATMOSFER BEKLİYOR?"Fenerbahçe'nin Sevilla'da beklediğinin aynısını siz de bekleyebilirsiniz. Sevilla taraftarları ve Sevilla'da oynamak kolay değil, Türkiye'de de kolay değil. Dürüst olmak gerekirse, Sanchez-Pizjuan'ın sıcak bir stadyum olduğunu ve taraftarların tepki verme eğiliminde olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de aynı tarz, takımı çok destekleyen duygusal taraftarlar var."BU YIL FENERBAHÇE'YE KARŞI KAZANDINIZ"Onların sahasında iyi bir oyun oynamıştık. Bizim için çok iyi geçti çünkü 0-3 kazandık ve özellikle büyük rakibimize karşı bizim için çok önemli bir galibiyetti ve deplasmanda bu gol farkıyla galibiyet alalı uzun yıllar olmuştu. Bizim için ligde şu ana kadar temel bir maçtı."