Þenol Güneþ'ten flaþ açýklamalar

A Milli Takým'ýn Ýsviçre'ye 3-1 yenilerek EURO 2020'ye veda etmesinin ardýndan Þenol Güneþ açýklamalarda bulundu.



"GENÇ TAKIMIZ, DERS ÇIKARACAÐIZ"



Karþýlaþmayý deðerlendiren Þenol Güneþ "Üzgünüz. Bu turnuvayý uzun süredir bekliyorduk. Herkes milli takýmýn etrafýnda kenetlenmiþti. Oyuncularýmýzý göstermek, iyi sonuçlar, iyi futbol bekliyorduk. Hayalimiz gruptan çýkmaktý. Kötü baþladýk. Özgüven kaybý yaþadýk. Ýkinci maç daha aðýr geldi. Bugün iyi baþladýk maça. Golleri kaçýrdýk. Geleni attýlar. Bazen kötü gidince her þey aksi gider. Ýlk yarý kötü oynamadýk. Ýsviçre topa sahip olan bir takýmdýr rakibi kim olursa olsun. Topa biz sahiptik. Hatalarýmýz eksiklerimiz var. 2-1'den sonra atak bekliyorduk, olmadý, 3-1 kaybettik. Gruptan çýkmak isterken golü de bugün zor bulduk. Golü de zor bulduk. Bu da büyük bir imtihan. Bu takým genç bir takým. Bir tecrübe yaþýyor, kabul etmek lazým. Bunlarý düzelteceklerdir. Gençlere, takýma güveniyorum. Ýnanýyorum. Bu turnuva bizim için iyi geçmedi. Ne söylesek yaralar, doðru da olmaz. Oyuncularýn üzüntüsünü görüyorum. Ýstediklerini yapamamamýn verdiði eziklik de var. Zaman zaman doðru iþleri de var ama yeterli olmadý. Bu turnuva, çok daha istenmesi gereken bir turnuva. O isteði gösteremedik. Bugün isteðimiz daha fazlaydý ama yetmedi. Bunlar hep bir tecrübe. Tüm oyuncular ellerinden geleni verdi, eksiðiyle doðrusuyla. Ben inanýyorum güveniyorum, Türkiye'de inansýn güvensin. Buradan dersler çýkaracak çok daha iyi olacaklar, daha baþarýlý olacaklar." dedi.



"GELECEÐE BAKMALIYIZ"



Açýklamalarýna devam eden Þenol Güneþ "Futbolda maçlar geçmiþte kalýr. Geçmiþ baþarýlarý bugüne taþýyamayýz. Geçmiþ baþarýlarýn bir anlamý yok. Bugünü iyi yaþamak lazýmdý. Grupta baþarýlý olduk ama burada eleþtiri alýyoruz. Burada takýlýp kalmamalýyýz ayný þekilde. Geleceðe bakmalýyýz. Baþýný eðmemek, güçlenmek gerekiyor. Bu turnuvada yeteneklerimizi gösteremedik. Türk milletinin beklentisine cevap veremedik, altýnda ezildik. Oyuncular da kendi adlarýna ellerinden geleni yapamadý." ifadelerini kullandý.



"10 YILA DAMGA VURACAKLAR"



Milli Takým'ýn iyi bir jenerasyonu olduðunu ve gelecek 10 yýla damga vuracaðýný söyleyen Þenol Güneþ "Bu iki maç kazanýlacak maçlardý. Galler ve Ýsviçre maçlarý, Ýtalya maçýnýn gölgesinde kaldý. Oyuncularým ellerinden geleni yaptý ama yeterli olmadý. Bu sahnede kendilerini göstermeleri gerekiyordu, olmadý, üzgünüm. Bizim için, oyuncular için büyük bir imtihan. Bu imtihaný son 16'ya kalarak geçmemiz gerekiyordu. Bazen baþarýsýzlýk daha büyük tecrübe katar. Ýnþallah böyle olur. Bu grup yetenekli bir grup. 10 yýla damga vuracaklar. Bu sonuç hakikaten üzüntü verici. Bunun altýndan kalkacaklar. Öyle baþarýlý olma þanslarý var ki... Yeteneklerini göstermek için daha fazla çalýþmalýlar." açýklamasýný yaptý.



"FÝZÝKSEL SIKINTI, ÝTALYA MAÇI..."



Neden iyi oynayamadýðýmýzla ilgili soruyu da yanýtlayan Þenol Güneþ "Kamp 18'inde, Türkiye'deki oyuncularla baþladý. 1-2 oyuncu þu an takýma katýlmýþ oldu. Neredeyse oyuncularýn tamamý 24-25'inde geldi. Onlarýn hazýrlanma süresi olmadý. Maç oynadýktan sonra birkaç gün de dinlenmelilerdi. Sürekli ve üst üste oynayan oyuncularýn fiziksel yorgunluklarý olabilir. Fiziksel sýkýntýnýn yanýnda özellikle ilk Ýtalya maçýnda ve Galler maçýnda olumsuzluðu yenemedik. Bu maça daha iyi baþladýk. Ýsviçre rakiplerinden daha fazla topa sahip olan bir takým ama bugün 50-50'ydi. Fiziksel olarak eksiklik var ama bunun kampla ilgisi yoktu. Zaman zaman parlayan, zaman zaman düþen oyuncular vardý. Çok oynayanlar da, az idman yapanlar da gösterdi. Bunlar olabilir, normal þeyler. Bunlar bir araya gelince yüksek tempolu bir takým çýkaramadýk ortaya. Çýkacak olan takým bu. Baþarý, baþarýsýzlýk bizimdir. Bu çocuklara, gençlere inanýyorum. 10 yýla damga vuracaklar ama bugünkü imtihaný geçemedik." dedi.



"KAMUOYU DA BEKLENTÝYÝ YÜKSELTTÝ"



Turnuvayla ilgili sözlerine devam eden Þenol Güneþ "Ýlk maçý oynayan biziz. Açýlýþ maçý oynadýk. Beklentimiz büyüktü. Kamuoyu da beklentiyi yükseltti. Maç sonrasýndaki fýrtýnayý biliyorsunuz. Sonuç kötü ama olumsuz bir ambiyans kamuoyunda dolaþýyordu. Ben bunu düzelttiðimizi düþündüm ama sahaya yansýmasý olumlu deðildi. Biz oyunumuzdan övgüyle bahsetmiyoruz zaten." açýklamasýný yaptý.



"ONLARIN ZAYIF YÖNLERÝ YOK MU?"



"Herkes Türkiye'nin zayýf yönlerini biliyoruz diyor. Biz bu kadar kolay çözülen bir takým mýyýz?" sorusunu da cevaplayan Þenol Güneþ "Hollanda'nýn, Ýsviçre'nin zayýf yönleri yok mu? Galler maçýnda zayýf yönümüz neydi? Savunma arkasýna atýlanlar mý? Bugün ceza sahasý dýþýndan attýlar. Biz þut attýk kalecileri çýkardý. Biz de eksiklerini biliyoruz. Biz hücumda 3-4 tane güzel þut attýk ama kaleci olaðanüstü þutlar çýkardý. Ýlk pozisyonda adam geldi, vurdu, gol oldu. Gol atacakken gol yedik. Bunlara bakarak eleþtiri yapacaksýnýz tabii. Defansta oyuncularýmýz bazen uzak kaldý, bazen birebir iyi oldular. Futbol böyle, hatalar oyunudur. Bu maçta bölüm bölüm iyi iþler yaptýk, bazen hatalar yaptýk. Bu yüzden kaybettik. Söylenenleri saygýyla karþýlýyorum." dedi.



