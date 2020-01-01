Þenol Güneþ'ten Dorukhan'a transfer tepkisi

A Milli Takým teknik direktörü Þenol Güneþ, Beþiktaþ'a veda eden Dorukhan Toköz hakkýnda açýklamalarda bulundu ve milli futbolcuya tepki gösterdi.



NEDEN KARDEÞÝM NEDEN?



"Dorukhan sen neden transfer yapmýyorsun kardeþim? Neden gitmiyorsun? Ya da anlaþýp takýmýnda kalmýyorsun. Ne yaptýðý belli deðil. Niye transfer yapmazsýn, kulübünden nasýl gitmezsin bir yere ya. 1 sene olmuþ. Yine aradým onu, hala belli deðil. 1 senesini kaybetti. Kafasý hala transferde. Tüm oyuncularý transfere baðlamak deðil ama para mý önemli, deðerin mi. Sen þimdi formda olsaydýn 5 misli paran olacaktý. Ýrfan benim inandýðým bir oyuncu. Bütün sene sakattý, oynattým."



