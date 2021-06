Þenol Güneþ: 'Favori gelmedik, favori olmak hedefimiz'

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya ile EURO 2020'nin açılışında oynayacağımız mücadelenin öncesinde açıklamalarda bulundu.



Sonuna kadar gitmek istediğimizi söyleyen Güneş, "İyi futbol oynamak istiyoruz, sportif başarı, tanıtım, imaj değişilmez. Gelecek için oynayacağız. Avrupa'nın en iyilerinden İtalya ile başlayacağız, her takımın ayrı özellikleri var. En genç takımla katılan takımımızın kendini göstereceğini düşünüyorum. İlk defa açılış maçı oynayacağız. Daha önce Burak, Hakan, Ozan katıldı, onun dışındakiler ilk kez bu heyecanı yaşayacaklar. İtalya'ya Hollanda'da 2000'de 2-1 kaybetmiştik, ilk galibiyetimizi tatmak gurur verici olacak. Mancini Galatasaray'da çalıştı, Türkiye'yi iyi biliyor. Tecrübeli, başarılı bir antrenör. Biz favori olarak gelmedik ama favoriler arasına girmek hayalimizdir. Önce gruptan çıkalım. 2002'de Brezilya ile açılışta oynamıştık, yarı finalde oynadık, inşallah İtalya ile finalde oynarız, önce açılış maçını düşünüyoruz. Bütün turnuvaya katılan takımlar kazanmak ister, yenmek ayrı bir şey. Kazanmak sonuçla ya da çok şey öğrenerek olabilir. 26 oyuncumuz yarına hazır, bir 23 yapacağım. Keyifli maçlar oynamak ve izletmek istiyoruz. Yenebiliriz, yenilebiliriz ama herkesin mutlu olacağı bir turnuva olsun." dedi.



"OYUNCULARDAN OLAĞAN İŞLERİ İSTİYORUM"



İtalya'nın kalitesine değinen deneyimli hoca, "Defansın göbeğinde Bonucci, Chiellini, kalede genç olmasına rağmen Donnarumma, Insigne, Jorginho, Locatelli... Hepsi iyi oyuncular. Chelsea'de 2 oyuncu var, toplam 4 oyuncu yurt dışında, hepsi İtalya'da ama çok başarılılar. Bütün turnuvalara katılan, bir Dünya Kupası'na katılmadığın yer yerinden oynayan bir ülke. Biz de futbolu seviyoruz, ülke olarak benzerliklerimiz var. Teknik taktik olarak üst seviyede bir maç olacak. İtalya çok güçlü olduğu için açılış maçında üstüne bir şey koymak istemiyorum. Olağan dışı bir şey istemiyorum oyunculardan, olağan yaptığı işleri istiyorum. Belki oyunda daha çok üstün olacaklar ama sahada oynanan oyunun ne olacağını birlikte göreceğiz. Maç bittiğinde işimizi yapmanın ve alacağımız puanların sevincini yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"İLK MAÇTA DA SON MAÇTA DA AKILDA KALMALIYIZ"



Oyunumuzla fark yaratmamız gerektiğini söyleyen tecrübeli antrenör, "Dünya futbolunun ilgiyle izleyeceği, görebileceği, etki yapabileceği bir müsabaka olacak. Benim için de, herkes için de önemli bir adım. Sportif başarıyı kovalarken fair playi, ülke tanıtımını ve oyun karakterini unutmayacağız. İtalya'da oynayan oyuncularımızın avantajı var, bu ligde kültürü, çalışmayı biliyorlar. Bu ligde oynamayan oyuncularımız da bu maça heyecanlı, coşkulu olarak hazır. Kimin öne çıkacağı, maçın atmosferini sindiren oyuncuların sonucunda olacaktır. İlk maçta da oyunumuzla akılda kalmak istiyoruz, son maçta da. Son maçta olmasak da oyunumuzla iz bırakmak istiyoruz. " diye konuştu.



"YAPACAKLARIMIZ AYRI, BURADA YAPACAKLARIMIZ AYRI"



Gelecek adına konuşan Şenol Güneş, "Şampiyon olsak da elensek de aynı şeyi söyleyeceğim, yapacaklarımız ayrı konu, burada yapacaklarımız ayrı. Burada iyi sonuç alırsak, 5-10 sene geleceği kurmak adına buradaki izlenimler önemli olacak. Yeni gelecek oyuncular da buraya bakarak kendini hazırlayacak. Üreten, yarışan bir ülke olduğumuzda her şey kendiliğinden gelecek. Takım sürekli yenilenecek, bu da sinerjiyi doğuracak. Bunun için yatırım yapmak, zaman ayırmak gerekiyor. İyi sonuçlarla, sportif başarılarla, bu işi yapmak için, bu işe gönül verenlerin ne kadar karda olacağını görecekler. Maddi manevi kazançlar için buna ihtiyacımız var. Alacağımız sonuçlar kadar oyunlar da önemli. İyi oyunda, iyi sonuçta bir şey söylemeye gerek yok." mesajını verdi.



"BOL GOLLÜ BİR KARŞILAŞMA OLMASINI UMUYORUM"



İtalya'ya iyi çalıştıklarını söyleyen teknik adam, "Dünya Kupası'na gittiğimizde de hiç Dünya Kupası oynamamış oyuncularla gittik, tecrübe öyle durarak olmuyor. O oyuncular da ondan sonra tecrübeli oldu. Birlikte aynı duyguyu düşünceyi taşıdığımız bir dönemdi 2002. Burada da onu hissediyorum, bir takım, bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Ortak hayallerimizi, ortak düşüncelerimizi hep kullandık. Doğrularda ısrar edip, sürdürülebilir hale getirdiğimizde büyük başarılar elde edebiliriz ama bunlar sonraki işler. Kampın ilk gününden düne kadar her şeyi işledik. Bütün oyuncularımız rakiplerin ne olduğunu biliyordu, şimdi daha iyi biliyorlar. İdeal kadrolarını sahaya sürecekler, alternatifler iyi, bizim de öyle. Güzel, keyifli bir maç bekliyorum. İki keyif verecek takım olacak, gol hanesinin de fazla olmasını umuyorum ama bu umarım bizim kaleye değil, onların kaleye olur" dedi.