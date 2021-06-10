Þenol Güneþ: 'Favori gelmedik, favori olmak hedefimiz'

A Milli Takýmýmýzýn Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Ýtalya ile EURO 2020'nin açýlýþýnda oynayacaðýmýz mücadelenin öncesinde açýklamalarda bulundu.



Sonuna kadar gitmek istediðimizi söyleyen Güneþ, "Ýyi futbol oynamak istiyoruz, sportif baþarý, tanýtým, imaj deðiþilmez. Gelecek için oynayacaðýz. Avrupa'nýn en iyilerinden Ýtalya ile baþlayacaðýz, her takýmýn ayrý özellikleri var. En genç takýmla katýlan takýmýmýzýn kendini göstereceðini düþünüyorum. Ýlk defa açýlýþ maçý oynayacaðýz. Daha önce Burak, Hakan, Ozan katýldý, onun dýþýndakiler ilk kez bu heyecaný yaþayacaklar. Ýtalya'ya Hollanda'da 2000'de 2-1 kaybetmiþtik, ilk galibiyetimizi tatmak gurur verici olacak. Mancini Galatasaray'da çalýþtý, Türkiye'yi iyi biliyor. Tecrübeli, baþarýlý bir antrenör. Biz favori olarak gelmedik ama favoriler arasýna girmek hayalimizdir. Önce gruptan çýkalým. 2002'de Brezilya ile açýlýþta oynamýþtýk, yarý finalde oynadýk, inþallah Ýtalya ile finalde oynarýz, önce açýlýþ maçýný düþünüyoruz. Bütün turnuvaya katýlan takýmlar kazanmak ister, yenmek ayrý bir þey. Kazanmak sonuçla ya da çok þey öðrenerek olabilir. 26 oyuncumuz yarýna hazýr, bir 23 yapacaðým. Keyifli maçlar oynamak ve izletmek istiyoruz. Yenebiliriz, yenilebiliriz ama herkesin mutlu olacaðý bir turnuva olsun." dedi.



"OYUNCULARDAN OLAÐAN ÝÞLERÝ ÝSTÝYORUM"



Ýtalya'nýn kalitesine deðinen deneyimli hoca, "Defansýn göbeðinde Bonucci, Chiellini, kalede genç olmasýna raðmen Donnarumma, Insigne, Jorginho, Locatelli... Hepsi iyi oyuncular. Chelsea'de 2 oyuncu var, toplam 4 oyuncu yurt dýþýnda, hepsi Ýtalya'da ama çok baþarýlýlar. Bütün turnuvalara katýlan, bir Dünya Kupasý'na katýlmadýðýn yer yerinden oynayan bir ülke. Biz de futbolu seviyoruz, ülke olarak benzerliklerimiz var. Teknik taktik olarak üst seviyede bir maç olacak. Ýtalya çok güçlü olduðu için açýlýþ maçýnda üstüne bir þey koymak istemiyorum. Olaðan dýþý bir þey istemiyorum oyunculardan, olaðan yaptýðý iþleri istiyorum. Belki oyunda daha çok üstün olacaklar ama sahada oynanan oyunun ne olacaðýný birlikte göreceðiz. Maç bittiðinde iþimizi yapmanýn ve alacaðýmýz puanlarýn sevincini yaþamak istiyorum" ifadelerini kullandý.



"ÝLK MAÇTA DA SON MAÇTA DA AKILDA KALMALIYIZ"



Oyunumuzla fark yaratmamýz gerektiðini söyleyen tecrübeli antrenör, "Dünya futbolunun ilgiyle izleyeceði, görebileceði, etki yapabileceði bir müsabaka olacak. Benim için de, herkes için de önemli bir adým. Sportif baþarýyý kovalarken fair playi, ülke tanýtýmýný ve oyun karakterini unutmayacaðýz. Ýtalya'da oynayan oyuncularýmýzýn avantajý var, bu ligde kültürü, çalýþmayý biliyorlar. Bu ligde oynamayan oyuncularýmýz da bu maça heyecanlý, coþkulu olarak hazýr. Kimin öne çýkacaðý, maçýn atmosferini sindiren oyuncularýn sonucunda olacaktýr. Ýlk maçta da oyunumuzla akýlda kalmak istiyoruz, son maçta da. Son maçta olmasak da oyunumuzla iz býrakmak istiyoruz. " diye konuþtu.



"YAPACAKLARIMIZ AYRI, BURADA YAPACAKLARIMIZ AYRI"



Gelecek adýna konuþan Þenol Güneþ, "Þampiyon olsak da elensek de ayný þeyi söyleyeceðim, yapacaklarýmýz ayrý konu, burada yapacaklarýmýz ayrý. Burada iyi sonuç alýrsak, 5-10 sene geleceði kurmak adýna buradaki izlenimler önemli olacak. Yeni gelecek oyuncular da buraya bakarak kendini hazýrlayacak. Üreten, yarýþan bir ülke olduðumuzda her þey kendiliðinden gelecek. Takým sürekli yenilenecek, bu da sinerjiyi doðuracak. Bunun için yatýrým yapmak, zaman ayýrmak gerekiyor. Ýyi sonuçlarla, sportif baþarýlarla, bu iþi yapmak için, bu iþe gönül verenlerin ne kadar karda olacaðýný görecekler. Maddi manevi kazançlar için buna ihtiyacýmýz var. Alacaðýmýz sonuçlar kadar oyunlar da önemli. Ýyi oyunda, iyi sonuçta bir þey söylemeye gerek yok." mesajýný verdi.



"BOL GOLLÜ BÝR KARÞILAÞMA OLMASINI UMUYORUM"



Ýtalya'ya iyi çalýþtýklarýný söyleyen teknik adam, "Dünya Kupasý'na gittiðimizde de hiç Dünya Kupasý oynamamýþ oyuncularla gittik, tecrübe öyle durarak olmuyor. O oyuncular da ondan sonra tecrübeli oldu. Birlikte ayný duyguyu düþünceyi taþýdýðýmýz bir dönemdi 2002. Burada da onu hissediyorum, bir takým, bir aile olduðumuzu düþünüyorum. Ortak hayallerimizi, ortak düþüncelerimizi hep kullandýk. Doðrularda ýsrar edip, sürdürülebilir hale getirdiðimizde büyük baþarýlar elde edebiliriz ama bunlar sonraki iþler. Kampýn ilk gününden düne kadar her þeyi iþledik. Bütün oyuncularýmýz rakiplerin ne olduðunu biliyordu, þimdi daha iyi biliyorlar. Ýdeal kadrolarýný sahaya sürecekler, alternatifler iyi, bizim de öyle. Güzel, keyifli bir maç bekliyorum. Ýki keyif verecek takým olacak, gol hanesinin de fazla olmasýný umuyorum ama bu umarým bizim kaleye deðil, onlarýn kaleye olur" dedi.